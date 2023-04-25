Гатчина готовится к Дню Победы

Добровольцы, участвующие в субботнике, очищают мемориальную плиту с именами двадцати пяти комсомольцев-подпольщиков, расстрелянных здесь в период немецкой оккупации Красногвардейска (ныне Гатчина), убирают листву и ветки, поправляют цветы.

В минувшие выходные добровольцы прибрали братское захоронение в деревне Резвых Всеволожского района, братское захоронение и памятный знак «Винтовка» в деревне Черная Речка Всеволожского района, мемориал «Берег мужественных» в деревне Керново Ломоносовского района, мемориал «Памяти павших» в Киришах, а также памятные места Волхова – братские захоронения и стелу «Валимский рубеж».

До конца текущей недели патриотические субботники пройдут еще на 7 объектах, связанных с героическими событиями 1941-1945 годов: 28 апреля волонтеры планируют привести в порядок братское захоронение медицинских работников, погибших при налете фашисткой авиации в сентябре 1941 года в Новой Ладоге, братское кладбище советских воинов во Всеволожске на 10 км Дороги жизни, стелу авиаторам Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота, защищавшим Ленинград и Дорогу жизни в 1941-44 годах, установленную на месте, где в годы войны находился аэродром, Ладожский курган близ станции «Ладожское озеро» и мемориальный комплекс «Лужский рубеж».

В субботу, 29 апреля, субботники пройдут на воинских захоронениях у железнодорожного переезда станции «Матросово» и в поселке Красносельское Выборгского района. Всего в этом году планируется привести в порядок 44 памятных местах.