«Юный мастер» Даниил Прокопьев из Гатчины!
Третий межрегиональный чемпионат «Юный мастер» прошел 20 -23 апреля в Казани. В нем приняло участие около 400 ребят дошкольного и младшего школьного возраста из 32 регионов нашей страны: от Калининграда до Камчатки.
Рубрики: Образование
Юные мастера соревновались в 35 компетенциях. На площадках работали более трех тысяч профессионалов - мастеров, экспертов, организаторов, волонтеров и наставников.
В компетенции «Инженерно-строительное дело» в возрастной группе 10-11 лет первое место занял ученик Центра информационных технологий города Гатчины Даниил Прокопьев, педагог-наставник – Алексей Юрьевич Попов.
Радостная новость пришла накануне дня рождения Даниила - завтра, 26 апреля, ему исполнится 11 лет.
Поздравляем с победой и желаем новых успехов!
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