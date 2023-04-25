Мира, добра и счастья!

Общественная организация «Татарско-Башкирское общество г. Гатчины и Гатчинского района «Юлдаш» (Попутчик) работает в Гатчине с 1999 года. Председатель общества - Ильяс Норов, ветеран боевых действий в Республике Ангола, подполковник запаса.

Открывая встречу, Ильяс Норов поздравил всех своих единоверцев, отчитался о проделанной работе общества и обозначил задачи на 2023 год.

Общество «Юлдаш» всегда приглашает на свои праздники представителей других конфессий. Так было и в этот раз. От руководства Гатчинского района членов общества тепло поздравил глава Гатчины и района Виталий Филоненко. От депутатов Законодательного собрания Ленобласти с поздравлениями выступил помощник депутата Людмилы Тептиной, главный врач центра «Стомамедсервис» Азамат Рабидинов.

Ураза-байрам - день окончания поста в священный месяц Рамадан, один из двух главных мусульманских праздников. К празднику начинают готовиться накануне. Верующие убираются в доме и во дворе, готовят праздничные блюда. Перед праздником мусульмане совершают полное омовение, надевают лучшие наряды и ходят в гости к друзьям и родственникам, а также посещают могилы усопших.

Важной традицией является выплата специальной милостыни - Закят-аль-Фитр. Это могут быть как продукты питания, так и деньги, которые мусульманская община отправляет больным, бедным, тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Одним из главных символов Ураза-байрама является переполненный стол. После длительного и сложного поста мусульмане получают шанс есть и пить что угодно и когда угодно. Конечно же, исключая запрещенные в Исламе нехаляльные продукты и алкоголь. Но приступать к трапезе можно только после коллективной молитвы.

Председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир хазрят Хусаинов выступил с поздравлением от Духовного лидера мусульман России шейха Равиля Гайнутдина, прочитал проповедь и молитву.

Активисты общества «Юлдаш» накрыли прекрасные столы с фруктами, пирогами и горячими блюдами.

Праздник прошел в теплой домашней обстановке.

Татьяна Можаева