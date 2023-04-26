Хор «Акварель»: музыка должна быть живой!

Как известно, в Гатчине музыку очень любят, причем самых разных жанров. Но особенное место в ней занимает хоровая музыка. У каждого хорового коллектива — свои поклонники и ценители. Есть они и у народного академического хора «Акварель», творящего в Гатчинском городском Доме культуры. Уникальность «Акварели» в том, что, основываясь на любительском творчестве, за годы своей работы этот хор стал по-настоящему профессиональным коллективом.

На юбилейный концерт, который проходил в Голубой гостиной Гатчинского Дома культуры, приходили целыми семьями. Слушатели бурными аплодисментами встречали элегантных участниц коллектива во главе с руководителем хора Ириной Городиловой. К своему юбилею «Акварель» подготовила прекрасную музыкальную программу. Концерт начался с «Маленькой джазовую мессы» Боба Чилкотта, а продолжился всеми любимыми популярными песнями прошлых лет.

Самодеятельный академический хор «Акварель» был создан в 1993 году хоровым дирижером Валерием Антипиным. Это была пора, когда в Россию стала возвращаться духовная музыка. Валерий Васильевич руководил хором на протяжении двадцати трех лет, и все эти годы концертмейстером коллектива была профессиональный органист и пианист Елена Антипина.

Первый настоящий успех пришел к «Акварели» в 2002 году, когда хор получил Гран-при областного фестиваля академических хоров. Тогда же ему было присвоено и звание народного коллектива.

В 2016 года коллектив возглавила Ирина Городилова. «Акварель» получила второе дыхание, состав хора пополнился новыми участницами, а репертуар обогатился новыми сложными произведениями хоровой музыки.

У Ирины Владимировны — большой опыт работы в хоре государственной певческой капеллы Санкт-Петербурга под руководством одного из крупнейших российских музыкантов, народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Поэтому к возрождению переданного под ее руководство гатчинского хора она подошла очень ответственно.

- Нам, конечно, сложновато соперничать с любительскими коллективами академического хорового пения, где, как правило, выступают профессионалы, - признается Ирина Городилова. - И за время работы в хоре «Акварель» я поняла, что без музыкальной грамоты нам никуда, потому что наш репертуар основан на многоголосном пении. Конечно, хотелось бы, чтобы к нам приходили люди хотя бы с начальным музыкальным образованием. Но, к сожалению, так получается не всегда. Мы принимаем в хор всех желающих. Единственное условие: человек приходит сюда не только отдыхать и расслабляться, но и изучать основы именно академического пения, в том числе и музыкальную грамоту.

Сейчас в составе хора поют 29 вокалисток от 18 до 60 лет. Это женщины самые разные по характеру, темпераменту и профессии - учителя, воспитатели, технологи, студенты. Но всех их объединяет любовь к одному из самых одухотворенных музыкальных жанров — к хоровому пению.

- Хоровая музыка — это аккордовое звучание, - говорит Ирина Городилова. - Все эти созвучия, многоголосье, творческое содружество очень объединяют наших исполнителей.

Репертуар у народного академического хора «Акварель» очень широк.

- Мне, как музыканту, хочется показать всё разнообразие хорового академического пения, - говорит Ирина Владимировна. - В нашем репертуаре - духовная музыка, произведения русской и зарубежной хоровой классики, обработки народных песен, эстрадные и джазовые композиции.

Особое место в репертуаре хора занимают духовные произведения.

- Я очень скучаю по капелле, - признается руководитель «Акварели». - Владислав Чернушенко был первым, кто начал исполнять в Петербурге духовные произведения после многих десятилетий запрета. Мы первыми исполнили «Литургию» Рахманинова, и мне очень хочется спеть с нашим хором его «Богородицу»... Выбирая произведение для нашего репертуара, я исхожу из чувств, я должна сама пережить это. Должно быть что-то, что оживляет произведение. К сожалению, сейчас многие коллективы, исполняющие духовную музыку, делают это без особой души, как-то механически. Её тяжело слушать, а духовную музыку нужно петь молитвенно... Музыка должна быть живой.

В свой праздничный юбилейный вечер женский академический хор «Акварель» принимал многочисленные поздравления от своих поклонников, друзей и других творческих коллективов Гатчины. Голубая гостиная была заполнена прекрасными звуками, ароматами цветов, словами благодарности и признаниями в любви.

Юлия Лысанюк