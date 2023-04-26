«Молодёжное экскурсионное бюро» – для молодых педагогов России

Всероссийский форум молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» - большое событие для Гатчины и принимать его большая честь. В рамках форума проходят дискуссии, мастер-классы и выставки, на которых были представлены инновационные методики обучения, новые технологии и материалы для учебного процесса. Также прошли презентации успешных проектов и конкурсы для педагогов. А еще была большая экскурсионная программа, часть которой организаторы доверили провести волонтерам «Молодежного экскурсионного бюро».

Проект «Молодежное экскурсионное бюро» города Гатчины был создан старшеклассниками Гатчинской гимназии им. Ушинского. Сейчас в его команде – молодежь со всего Гатчинского района. Ребята работают с подростками и не только. Рассказывают историю Гатчины в необычных форматах, проводят квесты и классные часы.

В дни проведения форума экскурсоводы-волонтеры познакомили молодых педагогов со столицей Ленобласти, показали главные достопримечательности, а главное - создали теплую, уютную атмосферу для гостей.

- До сих пор не могу поверить, что нас пригласили на мероприятие такого уровня. При поддержке комитета образования Гатчинского района мы проделали огромную работу! – поделился впечатлениями руководитель проекта Роман Алексеенко. – Мы очень волновались, ведь нам предстояло выступать перед молодыми педагогами из разных регионов страны. Наша команда упорно трудилась, чтобы все прошло на высшем уровне. Каждый из нас по отдельности старался проявить свои самые лучшие качества. Несомненно, это и бесценный опыт, и возможность показать себя.

Как рассказал Роман Алексеенко, подготовка к форуму началась задолго до его начала: команда экскурсоводов разделилась на группы, каждая из которых получила личное задание.

Первым испытанием для ребят стала автобусная экскурсия. Во время поездки из Санкт-Петербурга в Гатчину экскурсоводы-волонтеры знакомили молодых педагогов с Гатчинским районом, его прошлым и настоящим. Автобусными гидами стали - Роман Алексеенко, Полина Якубова, Анна Карпович, Елизавета Хоменко, Екатерина Васильева, Ксения Благодырь, Елизавета Козлова и Алена Клец. Также ребята раздали гостям туристические буклеты для знакомства с Гатчиной. Разработкой буклетов занимались Полина Максимова, Глеб Николаев и Полина Якубова.

Приехав в Гатчину, гости разделились на группы. Часть уехала на экскурсию по Гатчинскому району, а другая осталась на пешую экскурсию по городу. Ее провели Роман Алексеенко, Рита Осипова и Алина Анисимова.

Свою роль в реализации проекта также сыграли и контент-мейкеры «Молодежного экскурсионного бюро» - Матвей Тягунов, Полина Максимова и Глеб Николаев. С фотографиями с вечерней экскурсии можно познакомится в группе проекта.

Форум получил положительные отзывы от участников, которые отметили его содержательность и выразили благодарность организаторам за возможность общения, обмена опытом и гостеприимство. Свою весомую лепту в это внесла и команда проекта «Молодежное экскурсионное бюро».

Татьяна Можаева