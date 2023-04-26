В Гатчине будущий Дом НКО освободился от хлама

В Гатчинском районе отметили 221-летие со дня рождения земляка – знаменитого архитектора Андрея Штакеншнейдера. В память о нем в деревне Мыза-Ивановка, где он родился, рядом с остатками усадьбы Штакеншнейдеров - Гатчинской мельницей и Розовой дачей была установлена информационная доска и обозначены планы на возрождение этого места.