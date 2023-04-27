Инвалидность по требованию

- Евгений Николаевич, каковы тенденции в социуме с точки зрения психиатрии?

- Психическое здоровье общества меняется точно не в сторону улучшения. Даже у пациентов, состояние заболевания которых было компенсировано, стали чаще обостряться, чаще возникать декомпенсации. И это везде – во всем мире. Пациентов у психиатров становится больше.

- Чем это вызвано?

- Ростом благосостояния – во всех смыслах. Увеличилась продолжительность жизни – соответственно увеличилось число случаев деменции. Раньше люди до этого просто не доживали, или окружающие не успевали заметить ранние проявления деменции и болезни Альцгеймера.

- В каком возрасте может настигнуть деменция?

- Если судить по обращениям, то в среднем лет в семьдесят. Но кто-то обращается через год, а кто-то – через двадцать лет. Есть болезнь Альцгеймера с очень ранним началом, когда в сорок с лишним появляются первые симптомы. Алкогольная деменция может начаться и в двадцать пять, если человек плотно употребляет с подросткового возраста. И такие примеры есть.

- А причина деменций?

- Атеросклероз. Гипертония. Как следствие – инсульты и инфаркты. И то, и другое – сосудистые поражения. Это и является причиной деменции: мозг не получает питания. Например, ишемический инсульт и инфаркт – очень близкие состояния. Даже если не произошли органические поражения, при «плохих» сосудах любой орган так или иначе страдает.

- Что влияет на состояние сосудов?

- Питание, курение. Наследственность больше влияет на причины. Есть специфические деменции: болезни Альцгеймера, Пика и Паркинсона. Пациенты с такими диагнозами чаще попадают к нам, хотя изначально это неврологический профиль.

- Профилактика здесь возможна? Может быть, умственная деятельность?

- Это излюбленная тема. Такие вещи нельзя предотвратить повышенными мыслительными нагрузками. Говорить о профилактике целесообразно только в том случае, если вся жизнь, с самого детства выстроена правильно. Если опомниться в пятьдесят лет и начать вести здоровый образ жизни, мало что изменится.

- Но хотя бы притормозить маразм возможно?

- Скорректировать можно, если люди обращаются на начальной стадии. Но беда в том, что, зачастую, начавшаяся у близкого человека деменция окружающих мало волнует. Беспокоить начинает уже следствие: нарушение поведения, галлюцинации. Тогда только родственники приходят за помощью. А уже поздно. Выясняется, что бабушка с деменцией последние лет двадцать жила – спокойная была, сидела, в окно глядела – никому не мешала. Вдруг начала чудить – родственники спохватились. В таких случаях что-либо предпринять практически невозможно – необратимые изменения зашли слишком далеко.

Кстати, есть еще один побочный эффект прогресса, который сегодня наблюдают психиатры: неполноценные дети, родившиеся намного раньше срока. Акушеры-гинекологи успешно борются за выживаемость недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. В результате у нас пополняется число несовершеннолетних пациентов с тяжелыми психическими расстройствами, с органическим поражением мозга. Ни об излечении, ни о качестве жизни тут говорить не приходится.

- Много ли вообще у вас наблюдается детей-инвалидов?

- Сейчас очень много желающих получить инвалидность по психическому заболеванию. Почему-то родители к этому стремятся – даже в тех случаях, когда оснований для инвалидности нет. И многие думают, что медицинская организация должна направить документы на оформление инвалидности по обращению гражданина в обязательном порядке. Это заблуждение. Обратиться, конечно, может любой человек, но только для рассмотрения вопроса. Если речь идет о психическом расстройстве, мы назначаем обследование, потом врачебная комиссия нашей организации рассматривает и принимает решение, есть ли основание для признания человека инвалидом и направления документов в бюро медико-социальной экспертизы. Бывает, мы даем заключение, что оснований для признания инвалидом нет.

Второе массовое заблуждение: ребенок с психическим заболеванием обязательно инвалид. Это не так. Да, есть болезнь, может быть нарушение развития, может, требуется лечение, но это необязательно инвалидность.

- Зачем родители стремятся признать ребенка инвалидом? Ради льгот?

- У многих есть корыстный интерес. Это заметно. Люди начинают торговаться за диагноз, потому что по диагнозу определяются степени ограничения жизнедеятельности.

Вот типовой разговор: «Он аутист». Я говорю: «Нет, не аутист». «Ну я же вижу, что он аутист! Это очевидно», – заявляет мне мама, почерпнувшая знаний в интернете.

Решение о том, является ли ребенок или взрослый инвалидом, и направлять ли документы в бюро МСЭ, и с каким диагнозом направлять – это компетенция исключительно врачебной комиссии. Кроме, разве что, очевидных случаев – например, тяжелой умственной отсталости.

Бюро МСЭ находится в Петербурге. Сейчас существует электронный порядок подачи документов, мы проводим обследование, формируем документы сугубо в электронном виде и направляем их в бюро. Чаще всего бюро рассматривает документы заочно. В некоторых случаях пациента могут вызвать и рассмотреть очно.

Бюро устанавливает или нет инвалидность, определяет степень ограничения трудоспособности или жизнедеятельности и разрабатывает программу реабилитации по тем документам, которые мы представили – со всеми диагнозами, результатами обследований и т.д. Диагнозов, синдромов, степеней поражения бюро не устанавливает, это производится на нашем уровне. Медико-социальная экспертиза проверяет соответствие документов и определяет непосредственно группу инвалидности.

Часто возникают проблемы, когда ребенок достигает 18 лет. При некоторых диагнозах у детей будет инвалидность, а у взрослых – нет. Соответственно, приходят родители с 18-летним ребенком: «Да он же не сможет работать!» «А вы пробовали?» «Нет…».

- В чем разница в данном случае в инвалидизации детей и взрослых?

- Легкая умственная отсталость, например, нарушение речи, поведения у детей позволяет установить инвалидность. У взрослых – нет. У ребенка основная деятельность – это учеба, и бюро рассматривает инвалидность с этой точки зрения: может ли он приобретать знания, навыки. Поэтому, если есть поражение речи, для ребенка это – инвалидность. Но после 18 лет, в соответствии с законодательством, он считается взрослым, и инвалидность уже рассматривается с точки зрения трудоспособности. Человек с умственной отсталостью может работать, занимаясь неквалифицированным трудом: дворником, уборщиком, грузчиком, вахтером и т.д. Людям с этим недугом подходит работа на конвейере: монотонная, не тяжелая – они очень хорошо привыкают. Множество больных с шизофренией тоже работают.

Некоторые родители настаивают на инвалидности своих взрослых детей, чтобы получать выплаты – сегодня, сейчас. Долгосрочная перспектива их не волнует: что будет делать этот «ребенок», когда останется один? Вряд ли он сможет начать трудовую деятельность в предпенсионном возрасте…

- Значит, установление инвалидности в связи с психическим расстройством зависит и от профессиональной деятельности?

- Не все состояния влекут за собой оформление инвалидности. Встречаются незначительные поражения, которые будут поводом для инвалидности только при единичных профессиях. Например, если у музыканта возникает поражение суставов кисти, это будет стопроцентной утратой трудоспособности – он не сможет больше играть. А если человек работал продавцом, то при том же диагнозе наберется в лучшем случае 20% утраты профессиональной трудоспособности, потому что торговать с таким заболеванием можно.

Однажды на комиссии мы рассматривали курьезный случай. Пришла молодая женщина, просит инвалидность. Есть легкое психическое заболевание: биполярное аффективное расстройство. Ну, чтобы понять, инвалид человек или нет, нужно установить степень утраты профессиональной трудоспособности. Начинаем беседовать.

- Кем вы работали?

- Танцовщицей.

- Ну, так работайте дальше – легкое психическое расстройство танцам не мешает.

- Я стриптиз танцевала…

- Так, вроде, все при вас – причем тут диагноз?

Мнется. Потом призналась, что там еще полагалось оказывать сексуальные услуги. А у нее больная спина и тазобедренные суставы. Плюс биполярное расстройство. Так что по совокупности заболеваний она …профнепригодна!

Мы связались с бюро медико-социальной экспертизы. Случай нетривиальный: чтобы дама «с пониженной социальной ответственностью» пришла и заявила, что утратила профессиональную трудоспособность и требует инвалидности?

В бюро тоже не знали, что ответить: «Даже если мы примем документы, как мы установим процент утраты?» По обычным специальностям есть таблица, но профессии стриптизерши и т.п. там нет. В случае, если профессия очень редкая, следует запрашивать у работодателя. У кого запросить?! В общем, дело рассмотрели, но степень утраты профессиональной трудоспособности определить не смогли. Видимо, гражданке пришлось переквалифицироваться.

- Евгений Николаевич, правда, что среди ваших пациентов есть бывшие и действующие научные сотрудники?

- …И в этом нет ничего удивительного. Изобретатели, которые могут придумать что-то прорывное, выдающееся, из ряда вон выходящее, безусловно, будут с особенностями психики. Часто это шизотипики или больные шизофренией. Такова цена нестандартного мышления.





Екатерина Дзюба

Фото freepick.com