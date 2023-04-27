Красота — в глазах смотрящего

По словам Натальи Косьянковской, эта выставка стала своего рода творческим экзаменом для кандидатов в члены гатчинского товарищества художников

- Целый год они выступали в роли кандидатов в члены товарищества, активно трудились над своими произведениями, представляли их на наших выставках, - рассказала Наталья Юрьевна. - И сегодня здесь представлены работы тех, кто прошел этот марафон до конца и стал полноправным членом нашего сообщества.

Все художники очень разные, у каждого свой творческий стиль. На выставке представлены живописные работы Марии Глебко. Валентина Капустина пишет в стиле наивного искусства. Художницы из Коммунара Татьяна и Ирина Садовы не только активно занимаются живописью, но устраивают в своём городе мастер-классы. Татьяна Мишина представила интерьерные миниатюры, Юлия Трудова — акварели. На гатчинские темы пишет Светлана Иванова.

Также на выставке представлены работы Нонны Дёминой, Анатолия Артюха, Елены Кройтер, Елены Шубиной.

Среди работ своей академичностью выделяются портреты профессионального художника, выпускника Академии художеств им. И. Репина Игоря Гибадулина.

Особое место на выставке занимают работы участниц квилт-студии «Гатчина», которые тоже влились в сообщество Гатчинского товарищества художников. Среди этих мастериц — Евгения Бочина, Александра Осипова, Ксения Томбак, Лариса Ларионова, Ирина Гецман, Ольга Буханцова, Ольга Рыкунова.

На выставке представлены работы из лоскутного проекта «Истории и судьбы». Как рассказала Наталья Косьянковская, этот проект был задуман в 2016 году и посвящён знаковой дате - 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Лоскутниц вдохновила на него племянница Юрия Гагарина, Наталья Борисовна Гагарина. Задача была — сшить лоскутные панно размером 55 на 55 сантиметров, посвященные этому событию, и сделать виртуальную выставку.

- Этот проект почти никто из российских лоскутниц сразу не поддержал — кроме квилт-студии «Гатчина» и лоскутного клуба «Сударушка» из Карташевской, - рассказала Наталья Косьянковская. - Мы сшили 24 работы на тему полета в космос. Работа над проектом была сложной. Когда мы сделали эти работы и отправили их Гагариной, за нами стала подтягиваться вся Россия. В итоге на виртуальную выставку было представлено около 150 работ. Из этих работ была составлена выставка в Государственном Российском Доме народного творчества в Москве. В рамках выставки были отобраны лучшие лоскутные работы, и наши изделия оказались в большинстве. Итоговую выставку повезли в Германию, в Эрфурт. Там часто бывал Юрий Гагарин, и его там до сих пор очень любят. Главный проспект в городе назван его именем, есть памятник и памятные доски, посвященные первому космонавту мира. Немцы приняли нас очень хорошо. Но, к сожалению, планы показать выставку в других городах Европы не осуществились из-за политической обстановки и введенных против России санкций. Проект прокатился по российским фестивалям лоскутного шитья, а теперь его увидела и Гатчина, хоть и с некоторым опозданием...

На отдельном стенде разместились невероятно прекрасные работы Натальи Ерёменко, выполненные в старинной технике ватной игрушки.

Как рассказала куратор экспозиции, Наталья Косьянковская, выставка «Отражение», к сожалению, скорее всего, станет последней на этой площадке. Дом художника закрывается, и Гатчинское товарищество художников вновь отправляется в свободное плавание по Гатчине.

Юлия Лысанюк