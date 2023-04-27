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Награды Златы Осокиной

С 10 по 16 апреля в Москве прошли XXV Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Их участницей стала воспитанница Гатчинской ДЮСШ № 1 Злата Осокина.

Рубрики:  Спорт

Злата Осокина заняла 2 место в многоборье по программе мастеров спорта (юниорки). В финальных соревнованиях Злата стала победительницей в опорном прыжке и серебряным призером в упражнении на бревне и в вольных упражнениях!

Поздравляем спортсменку и тренера-преподавателя Марину Стяжкину.