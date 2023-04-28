Гатчинские авиаремонтники провели традиционный весенний субботник

Они привели в порядок не только внутризаводскую территорию, но и прилегающие к предприятию городские участки по улице Григорина и Красноармейскому проспекту, в том числе участок вдоль железнодорожных путей, сквер у музея авиадвигателей, часть дворовой территории жилых домов, расположенных в непосредственной близости к предприятию.

Сотрудники цехов убрали с газонов мусор и листву, подмели асфальтовые дорожки. Не остались в стороне и работники производственной площадки предприятия, расположенной в Войсковицах. Они привели в порядок прилегающую к цехам АО «ОДК-Сервис» часть промышленной зоны.

Всего в субботнике приняли участие около двухсот человек.





Вера Кожевникова