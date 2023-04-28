Они умеют приручать огонь

В последний день апреля профессиональный праздник отмечают те, кто, рискуя жизнью, спасает людей от огня: 30 апреля – День пожарной охраны России. От имени руководства города и района огнеборцев поздравил первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов:

- Вы всегда на передовой, вы противостоите огненной стихии и с присущим вам мужеством, умением и тренированностью каждый раз выходите победителями. Благодаря вашей работе мы в Гатчинском районе спокойны – вы придете на помощь, если где-то случится беда. Я желаю вам удачи и успехов в работе. Чтобы было меньше выездов и вызовов и, главное, мирного неба над головой.

От имени председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина и коллег-депутатов пожарных поздравил областной парламентарий Сергей Коняев:

- Пусть ваша непростая работа будет всегда оценена по достоинству, чтобы вы получали заслуженную благодарность и уважение граждан.

Четырем сотрудникам Сергей Васильевич вручил благодарственные письма областного парламента – за неоценимый вклад в организацию пожарного дела.

С Днем пожарной охраны огнеборцев поздравляли коллеги, ветераны службы. Гатчинские пожарные удостоились заслуженных наград всех уровней. За добросовестное отношение к службе, достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в обеспечение пожарной безопасности населения благодарность и почетные грамоты администрации Гатчинского района получили 16 человек.

13 сотрудникам 42 и 43 пожарно-спасательных частей вручили медали «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени.

Начальник 18 пожарно-спасательного отряда подполковник внутренней службы Александр Уланенко поздравил коллектив с профессиональным праздником и пожелал здоровья, успехов и, конечно, сухих рукавов.

Заместитель председателя Всероссийского добровольного пожарного общества Ленинградской области Алексей Блудчий напомнил поговорку огнеборцев: «Пожарный спит – страна богатеет».

- Я желаю, чтоб так оно и было, – сказал Алексей Васильевич. – Чтобы вы свои умения и навыки отрабатывали только на учениях, но, если придется применить их на практике, вы покажете свое профессиональное мастерство и победите стихию. Неконтролируемый огонь – это беда, но я знаю, как вы умеете его приручать…

Екатерина Дзюба