Школа третьего возраста из Гатчины приглашает участников на фестиваль «Нужные люди»

Лучшие волонтеры будут приглашены на праздник с торжественным награждением, получат подарки, станут героями газетных и телерепортажей, примерами для подражания.

Номинации фестиваля: «Серебряное» волонтерство», «Спорт», «Культура и искусство», «Лидер сообщества», «Образование», «Благоустройство, Туризм, Среда обитания», «Милосердие», «Мы и внуки», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в производственной сфере», «Консультант», «Волонтер».

Важность популяризации лучших практик и достижений людей старшего возраста особо подчеркнул президент России Владимир Путин. В приветствии Всероссийскому форуму «серебряных» добровольцев Путин отметил, что традиции бескорыстной помощи другим людям имеют в России глубокие исторические корни. «Это благородное дело всегда объединяло искренних, энергичных, чутких к чужой беде людей ― вне зависимости от возраста и профессии. И сегодня волонтеры старшего поколения самоотверженно трудятся в самых разных областях», ― подчеркнул глава государства.

Фестиваль «Нужные люди» проводит региональная общественная организация «Школа третьего возраста» в рамках проекта «Альянс Серебряный возраст: НКО+старшие» при поддержке Фонда президентских грантов.

Заявка на Фестиваль «Нужные люди» принимаются до 10 мая по электронной почте gtnvozrast@yandex.ru c темой письма «Заявка на Фестиваль «Нужные люди», дополнительные консультации ― по телефонам: +7(911)209-70-41, +7(813-71)21-691.