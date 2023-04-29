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Гатчинская теннисистка – призёр чемпионата России

Спортсменка из Гатчинского района Татьяна Чикунова завоевала три медали на чемпионате России по спорту глухих (настольный теннис).

Рубрики:  Спорт

Чемпионат России проходил в Чебоксарах. Участие приняли 70 человек из 16 регионов.

Татьяна Чикунова выиграла завоевала золото в женской паре, где выступала с Ксенией Анишевой из Чувашской республики. В смешанной паре вместе с Денисом Косткиным из Красноярский края она завоевала серебро. В одиночном разряде Татьяна Чикунова стала бронзовым призером чемпионата.

 