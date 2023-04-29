Семья Воробьёвых: 65 лет — вместе!

Семья Воробьёвых живёт в своём доме в Егерской слободе. Евгений Васильевич и Галина Алексеевна — очень радушные хозяева. Их комната заполнена воспоминаниями о минувших годах: на стенах — фотографии близких людей и другие приметы долгой и хорошо прожитой жизни.

Рассказ о своей жизни супружеская пара начинает, конечно же, с семейных альбомов. Здесь очень бережно хранят память о своём роде: есть даже старинные фотографии с портретами их дедушек и бабушек.

Там, где встречаются Восток и Запад

Оба супруга - родом из разных концов огромного Советского Союза. А встретиться им помог счастливый случай.

Евгений Васильевич Воробьёв родился в 1935 году в городе Ачинске Красноярского края. Его отец служил на знаменитой железнодорожной трассе Москва-Владивосток. Семья жила на железнодорожном разъезде, в ней было трое детей. Закончив семилетнюю школу, Евгений Васильевич отучился в ремесленном училище в Красноярске. А потом начались годы службы в армии. Служить довелось на Тихоокеанском флоте, на крейсере «Дмитрий Пожарский».

- Я был боцманом на этом корабле, - вспоминает Евгений Васильевич. - Мы ходили в Китай, в город Шанхай. Стояли на рейде шесть дней. Нам было разрешено выходить в город. Китайцы встретили нас очень хорошо! Для нас в парке города Хуанхэ установили очень красиво сервированные столы. В то время много молодых людей из Китая учились в Советском Союзе. Многие разговаривали очень хорошо по-русски. Нам подарили вышитый на полотне портрет Мао Дзэдуна.

Отслужив на флоте несколько лет, Евгений Васильевич получил звание старшины первой статьи. Его направили в Хабаровск — инструктором в школу подготовки личного состава для боевых кораблей.

- Там я и повстречал свою зазнобушку — мою будущую жену, - улыбается Евгений Васильевич. - Галина работала в этой же войсковой части, куда она приехала из Украины к своему брату.

Галина Алексеевна родилась в 1938 году на Западной Украине, в селе Букачёвцы Ивано-Франковской области. В семье было шестеро детей.

- Три брата воевали и все вернулись с фронта, - вспоминает она. - После демобилизации все трое отправились на Дальний Восток, где и закончили войну. Двое вернулись на родину, на Украину, а третий остался служить на Дальнем Востоке. В 1954 году я приехала к нему в Хабаровск — вроде бы в гости, но в итоге осталась там жить и работать. В 1955 году устроилась на работу на склад в воинской части. Там меня и нашёл Евгений Васильевич.

...Помню, была зима. Я, в беленькой военной шубке, проходила мимо группы старшин. Среди них был и Женя. Один из ребят крикнул: «Смирно! Направо!», и все повернулись ко мне, встав на вытяжку. Один из них бросил в меня снежок. А Женя спросил у ребят: кто это? Ему ответили, что это Галочка, которая работает на складе... Женя только что приехал из Владивостока, с корабля — красивый, подтянутый молодой старшина. Видимо тогда он меня и приметил. А потом он с другом пришел ко мне на камбуз — уж очень им захотелось квашеной капусты! В следующий раз мы встретились уже на концерте, на танцах. Помню, не хотела идти туда — устала после работы, замерзла... Потом встретились еще два-три раза и... поехали в ЗАГС! Расписывались в обыкновенной одежде: он в форме, я — так, как была на работе. Мы всего неделю знали друг друга!

- Она была молоденькой! Я торопился - боялся, что могут украсть, - улыбается Евгений Васильевич.

Из Хабаровска - на Украину

Молодым супругам сразу же дали комнату. В 1960 году в семье Воробьёвых появился первый ребенок - дочь Наталья. После демобилизации Евгений Васильевич ещё три года работал на военном заводе в Хабаровске, где в то время строили боевые эскадровые миноносцы. А потом семья уехала в Красноярский край, на родину к Евгению Васильевичу. Оба устроились на работу в школу: Евгений Васильевич - учителем труда и физкультуры, Галина Алексеевна - воспитателем.

В 1961 году семья Воробьёвых решила перебраться на тогда ещё гостеприимную Украину, к родителям Галины Алексеевны. В те годы там, в городе Калуш Ивано-Франковской области, начиналась большая стройка химико-металлургического комбината.

- Мы устроились туда на работу, - рассказывает Евгений Васильевич. - Комбинат в Калуше строился с огромным размахом. За десять лет был построен большой химико-металлургический комплекс. Один завод строили немцы, другой — японцы, третий — венгры и чехи. Сначала строили, потом обслуживали, потом выпускали продукцию. Комбинат был огромный — когда он заработал, там трудилось около пятидесяти тысяч человек!

В 1967 году в семье Воробьёвых родилась ещё одна дочь. Евгений Васильевич работал на комбинате сначала слесарем, потом механиком. Последние годы служил главным механиком цеха хлорирования, где вываривали магний. Галина Алексеевна работала кладовщиком.

- Таких, как она, там больше не было, - вспоминает Евгений Васильевич. - Она была очень строгой в своей работе. На складе у нее чего только не было - и для автомобилей, и для стройки, и для отдыха. Но зайти туда без распоряжения начальства никто не мог, хоть бы это был сам министр!

- Народ там был очень приветливым и отзывчивым, - рассказывает глава семейства. - По улице идёшь, все с тобой здороваются - либо на украинском языке, либо на русском. Никаких разногласий в те годы не было. В селе был большой парк, где часто проходили гуляния. В них участвовали все — от мала до велика. Мы часто ездили отдыхать в Карпаты на выходные - целыми семьями, с детьми, на нескольких машинах. В Карпатах - прекрасная природа, прекрасные люди! И так было много-много лет, а потом всё пошло на спад... Мы почувствовали это, когда начал распадаться Советский Союз. Постепенно развалился и наш огромный химико-металлургический комплекс в Калуше. Да и вообще, на Украине всё стало резко меняться...

На комбинате в Калуше Воробьёвы проработали до самой пенсии. А потом купили дом в селе Букачёвцы, завели у себя большое приусадебное хозяйство — с курами, утками, индюками, свиньями.

- У нас было очень много цветов, несколько сортов винограда, - рассказывает Евгений Васильевич. - Все это мы сделали своими руками. Прожили так десять лет, а потом решили перебираться к старшей дочери Наталье, в Россию. Так в 2000 году мы оказались в Гатчине.

Домик в Гатчине

Сейчас Воробьёвы живут вместе с семьёй старшей дочери, Натальи Евгеньевны. Часто встречаются со своими уже повзрослевшими внуками и правнуками. С удовольствием трудятся на пусть небольшом, но своём участке — для людей, которые привыкли к земле, это очень важно.

У супружеской четы — свой собственный выход в сад. А там — красота! Малинник, калина с рябиной, привитые собственноручно Евгением Васильевичем яблоньки, на каждой из которых — по два-три сорта яблок! В саду уже зацвели первоцветы, а летом будут радовать глаз прекрасные розы.

- Я на жизнь не обижаюсь, - говорит Евгений Васильевич. - Прожили мы очень долго и много. Конечно, в жизни не всё бывает гладко, но ничего грубого между нами никогда не было. Если и ругались, то так: Галина говорила: «Ну, Женька!» И — всё, я успокаивался...

- У меня натура мамы, - признаётся Галина Алексеевна. - Мама никогда ни с кем не ругалась. Могла наговорить что-то сгоряча, но отходила очень быстро. Я и детям, и внукам своим говорю: надо уступать друг другу.

- Нашу семью сохранила Галина, - считает Евгений Васильевич. - Я всем ей обязан. Благодаря ей, я прожил уже почти 88 лет — столько мне исполнится 3 июня. Это всё её заслуга. Она всегда была очень внимательной ко мне. А самое главное — у нас всегда было уважение и доверие друг к другу. Так вот мы прожили и теперь - радуемся.

В саду у Воробьёвых много птиц — Евгений Васильевич подкармливает их круглый год. А в скворечнике поселились... воробьи, и для Воробьёвых - это явно добрый знак!

29 апреля Евгений Васильевич и Галина Алексеевна отмечают 65-летие своей семейной жизни. Мы желаем им благополучия, крепкого здоровья и оптимизма!

Юлия Лысанюк