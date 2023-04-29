Встреча поисковиков Гатчинского района с депутатом Госдумы

В поселке Новый Свет вместе с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим и сотрудниками администрации Сергей Петров посетил музей Красногвардейского укрепрайона. Ему показали легендарное отреставрированное знамя ополченцев, военные находки поисковиков, которые стали музейными экспонатами.

После экскурсии депутат Госдумы провел встречу с поисковиками Гатчинского района. Были представлены 5 отрядов: «Искра», «Легенда», «Прорыв», «Гвардеец» и «Северный фронт». Командиры рассказали о своей работе – о достигнутых результатах, проблемах и нуждах.

- Объем работы с каждым годом становится все больше. Помимо технических средств, поисковикам в большом количестве необходимы расходные материалы, – заметил командир отряда «Искра» Андрей Клементьев.

Ежегодно поисковые отряды составляют и подают планы проведения поисковых работ в общественную организацию «Поисковое движение России». Эти планы согласовываются и утверждаются Управлением Минобороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.

На территории Вырицкого поселения в районе деревни Мины ежегодно проходит «Вахта Памяти» (в июле 2022 года прошла 20-я вахта), в которой принимают участие как поисковые отряды Гатчинского района, так и поисковики из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сводный поисковый отряд Владимирской области «Гром», поисковый отряд Вологодской области, отряд «Лужский рубеж» и другие.

За годы проведения поисковых работ на территории Гатчинского района были найдены и с почестями преданы земле останки 1483 солдат и офицеров Красной армии, проведено 53 торжественно-траурных церемонии захоронения. Установлены имена 59 погибших воинов, у 29 из них найдены родственники.

Только за 2022 год на территории Гатчинского района было проведено 4 церемонии захоронения, предано земле 97 воинов Красной армии, установлены имена 3-х бойцов, родственники двоих присутствовали при захоронении.

Людмила Нещадим поделилась с депутатом Госдумы планами учредить День поисковика в Ленинградской области. Эта идея поддержана губернатором Александром Дрозденко.

Сергей Петров принял решение об оказании финансовой помощи поисковикам: командиры отрядов составят список, и депутат выдаст денежный сертификат на закупку необходимых вещей.

Также Сергей Петров пообещал приобрести витрины для музея Красногвардейского укрепрайона – для новых экспозиций. Он отметил важность работы поисковиков и военно-исторических музеев в деле сохранения памяти о героическом прошлом нашей страны.

Помощь поисковикам и музею будет оказана к 9 Мая.

Екатерина Дзюба