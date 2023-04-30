Гатчина открыла «хулиганский» кинофестиваль!

Инициаторы новорождённого кинофестиваля - гатчинский мотоклуб The Hooligans MC. Участники — десятки райдеров и их железных «коней» из разных уголков Северо-запада России. Несмотря на название кинофестиваля, все прибывшие «мото-хулиганы» - совершенно симпатичные и исключительно вежливые люди. Кино они снимают тоже очень симпатичное и стихийное.

Судить байкерские киношедевры, а также фильмы профессиональных режиссеров о байкерах, будет очень крутое профессионально жюри. В его состав входят известные режиссёры Катя Райская, Иван Мережко и Кирилл Капица, мотопутешественник Олег Капкаев, мотоблогер Алексей Ветер, музыканты Сергей Бобунец, Александр Устюгов, Валерий Скородед, и многие другие.

Итоги конкурса будут объявлены во время закрытия фестиваля «Хулиганы» 30 апреля.