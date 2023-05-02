На Киевском шоссе сгорел ВАЗ-2109

Вечером 1 мая поступило сообщение о пожаре на Киевском шоссе в районе Никольского. Горел моторный отсек, салон автомобиля и покрышки. На место происшествия прибыли дежурные смены 42 и 43 пожарных частей: тушили восемь пожарных, были задействованы две единицы пожарной техники. Через час возгорание ликвидировали. По словам полицейских, автомобиль восстановлению не подлежит.

Выяснилось, что сгоревшая машина была угнана у пенсионера. Рано утром 1 мая в полицию обратился 63-летний житель Гатчины с заявлением об угоне: у него увели белый ВАЗ-21093 1995 года выпуска от дома на улице Гагарина. Машина была припаркована с вечера 30 апреля. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что сгоревшая «девятка» принадлежит пенсионеру, заявившему об угоне. С места пожара изъяли канистры со следами темной жидкости.

Возбуждено два уголовных дела: по факту угона – статья 166 УК РФ и по факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога – статья 167 УК РФ. Ведется следствие.