С днём рождения, Нина Ивановна!

«Наша Нина Ивановна» - когда это звучит в педагогическом кругу Гатчинской школы №4, сразу понятно о ком речь. Нина Ивановна – личность яркая и невероятно многогранная.

«Наша Нина Ивановна» - так о ней говорят и выпускники, которых она заразила краеведением, турпоходами, «Зарницей», «Филькиниадой», научила самоутверждаться созидая, работать в коллективе и брать ответственность на себя. Своим примером она вдохновляла и направляла на правильный путь, давала бесценный багаж знаний и пробуждала желание продолжать учиться.

«Несмотря ни на что, сохранить тепло души, оставаться всегда друзьями», – напутствовала своих воспитанников Нина Ивановна.

Благодаря ей, в школе сложились особые, теплые взаимоотношения внутри учительского коллектива, а также с учениками и их родителями, многие из которых ее выпускники.

Сейчас Нина Ивановна уже не работает в школе, но внимательно следит за школьными новостями. А ее коллеги - друзья и единомышленники - по-прежнему обращаются к ней за мудрыми советами.

Дорогая наша Нина Ивановна! От всей души поздравляем вас с днем рождения. Пусть и дальше ваша жизнь будет наполнена только хорошими людьми, только теплыми чувствами и радостными эмоциями. Пускай на вашем лице сияет улыбка и в глазах горит огонек. Здоровья вам, благополучия и отличного настроения!

Педагогический коллектив, друзья и выпускники Гатчинской школы №4