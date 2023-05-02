Самые обаятельные и привлекательные

Вот и подошел к завершению конкурс «Миссис Гатчина и Гатчинский район 2023». Его подготовила большая команда организаторов, партнеров и единомышленников. Ослепительные наряды, яркие образы и огромное количество красоты и таланта. Участницами «королевского конкурса» стали женщины разного возраста и разных профессий.

Основную часть баллов финалистки зарабатывали на предварительных этапах конкурса. Их выбирали партнеры и организаторы.

Главные номинации в возрастных категориях выбирались непосредственно на финале конкурса членами жюри. В его состав вошли уважаемые люди Гатчинского района и представители «королевского движения». Председателем жюри в этот раз был профессиональный исполнитель, лауреат международного конкурса, продюсер и просто прекрасный человек Борис Демин.

Позади почти два месяца подготовки: регулярные репетиции общего танца, мастер-классы, различные женские практики, спортивные и оздоровительные мероприятия… И, наконец, «экзамен» на торжественном финале.

Каждая участница была прекрасна и уникальна. Каждая могла победить, ведь для победы воедино складываются сотни факторов, и до последних минут заседания жюри результат был неизвестен.

- В финал вышло семь человек. Все девочки достойные. И первых мест у нас нет: есть семь главных корон, - отметила директор конкурса Светлана Зубак.

Вот полный список коронованных особ по возрастным категориям:

- «Королева Гатчины 2023» - Карина Скороход.

- В категории «бабушки» победила Светлана Бердиева. Ее королевский титул – «Grand Ma Гатчина 2023».

- В категории «девочки без детей» победа Мария Сашилина-Царева. Она удостоена титула «Ms Гатчина 2023».

- В категории «40 лет и выше» две победительницы – «Миссис Гатчина Classic 2023» Татьяна Яковлева и «Миссис Гатчинский район Classic 2023» Светлана Малашкова.

- В категории «до 40 лет» также две победительницы – «Миссис Гатчинский район 2023» Екатерина Агафонова-Киреева и «Миссис Гатчина 2023» Катерина Батенева.

- Я получила огромный заряд энергии. Это ни с чем не сравнится. Ты на сцене, в свете софитов, в шикарном платье. Образ продуман до мелочей. Ты для себя уже королева, не дожидаясь номинаций. Но без всего конкурсного пути длиною в 1,5 месяца этого бы не было. Весь подготовительный этап построен так, что ты, как пазл, собираешь себя к финалу. От души благодарю всех причастных к этому конкурсу, всех участниц. Мы стали одной семьей, люблю каждую, училась у всех новому. Наслаждалась каждой на финале. И у меня все получилось! – поделилась эмоциями на своей страничке в соцсетях Катерина Батенева.

Главное, не останавливаться на достигнутом. Ведь теперь прошедшие конкурс точно знают, что все зависит от самого человека.

Татьяна Можаева

Фото: Сергей Иванюк