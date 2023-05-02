Сбербанк закрыл свой офис на улице Кныша в Гатчине

В редакцию нашей газеты обратилась жительница города с просьбой выяснить, почему со 2 мая приостанавливает свою работу офис Сбербанка на улице Кныша:

- Придя в банк, где я получаю пенсию уже много лет, увидела объявление, что обслуживание в этом отделении будет приостановлено со 2 мая 2023 года. Я живу на Красноармейском проспекте – это через железную дорогу от банка. Микрорайон у нас весь (Красноармейский проспект, улицы Григорина, Нестерова), в основном, старой застройки. Живет много стариков – пенсионеров. Это отделение для нас не просто ближайшее, а, по сути, единственное доступное. Идти дальше, как предложено в объявлении, на улицу Зверевой – просто сил нет физических. И еще! В этом отделении мы знаем всех сотрудников, и доверяем им. Поверьте, это важно для пожилого человека. Сколько сейчас мошенников развелось, людей обманывают. А сюда можно просто прийти и посоветоваться – все объяснят, расскажут. Мы здесь пенсию получаем, сразу оплачиваем квартплату, снимаем деньги – рядом рынок, где нужны наличные деньги. Все удобно. Мы с моими соседями в шоке от новости, что отделение закрывается. Как так? Почему?

Мы обратились к руководству банка с просьбой прокомментировать принятое решение о закрытии отделения, и вот какой ответ получили:

- За последнее время произошли изменения в частоте посещений офисов клиентами и их поведении - снизилась частота посещения офисов банка, клиенты всё чаще выбирают безналичный расчёт и активно переходят в удалённые каналы обслуживания.

К сожалению, данный офис не стал исключением, и банком принято решение о приостановлении работы офиса со 02.05.2023 г.

Полный спектр банковских услуг клиенты могут получить в ближайшем офисе 9055/02015, расположенном по адресу: г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, дом 7/12, а также во всех других офисах банка. Офис расположен на расстоянии пешей доступности -700 метров, пешком около 10 минут. Режим работы увеличен до 6 дней в неделю: с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00, суббота с 09.00 до 17.00, без перерыва, увеличено количество рабочих мест и численность сотрудников. Все сотрудники из офиса, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша д. 4 продолжат обслуживать клиентов в офисе по адресу: г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, дом 7/12.

Кроме того, для удобства клиентов банкоматы в зоне самообслуживания офиса по адресу: г. Гатчина, ул. Генерала Кныша д. 4 продолжат работать в штатном режиме.