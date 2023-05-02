Всегда первые!

Перед майскими праздниками в Петербурге прошел финал ежегодного городского смотра-конкурса почетных караулов – Пост№1 среди молодежи Санкт-Петербурга «Эстафета Памяти – Почетный караул». Конкурс проходил уже восьмой раз и был посвящен юбилейным датам Великой Отечественной войны.

На площади у Нарышкина бастиона свое мастерство показали более двух десятков команд. В качестве приглашенных гостей из Ленинградской области участвовали воспитанники военно-патриотического клуба «Отчий край», ведущего работу на площадке Центра творчества юных города Гатчины.

- «Отчий край» уже не раз становился призером смотров-конкурсов по несению Почетного караула. В Петербург нас пригласили показать наше мастерство и поучаствовать в конкурсе, так сказать, вне конкурса. Очень благодарны директору ЦТЮ Надежде Владимировне Корбут, которая нас командировала, - отметил наставник гатчинской команды Андрей Шарапов.

Лучших выбирали те, кто сам связал свою жизнь с армией: кадровые военные, Герои России. Работу конкурсной комиссии возглавлял председатель Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Геннадий Фоменко.

В составе команды г. Гатчины выступали: командир – Даниил Тетерин, Дмитрий Тетерин, Станислав Кобриков, Кирилл Денисов, Иван Донни, Артем Федотов и Алина Данилова.

Жюри оценило навыки строевой подготовки и несения почетного караула, возложение корзины и гирлянды, знание истории Отечества, слаженность и красоту движений «Пост №1», а также внешний вид участников. Три команды-победителя будут нести Почетный караул у вечного огня на Пискаревском кладбище в памятные даты на протяжении года.

- В целом выступили хорошо, - поделился впечатлениями Андрей Шарапов. - При заступлении на пост получили отличную оценку от кадровых офицеров – «все было так четко, слаженно, одухотворенно: так, что мурашки бежали по коже». Согласно протоколу, по итогам всех состязаний мы – первые, хотя без официальной награды. Мы набрали 839 баллов, а у команды хозяев соревнований, занявшей первое место, - 775, 5 баллов. Конечно, наших ребят это вдохновляет. Мечтаем о том, чтобы всегда и везде во время торжественных мероприятий почетный караул был представлен на достойном уровне.

Команда «Отчий край» награждена дипломом, а руководители Владимир Жилин и Андрей Шарапов – благодарственными письмами.

- С начала учебного года личный состав Почетного караула г.Гатчины значительно пополнился за счет сотрудничества с Таицкой школой, которую возглавляет Алина Борисовна Григорьева. У нас много совместных планов, среди них – участие в областных слетах и конкурсах, а значит – впереди новые победы, - уверен Аандрей Шарапов.

Татьяна Можаева