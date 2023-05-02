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Золото Аделины Шашковой

В городе Тосно завершился чемпионат Ленинградской области по дзюдо среди спортсменов 2005 г.р. и старше. В копилке гатчинских спортсменов – две награды.

Рубрики:  Спорт

Воспитанница Районной ДЮСШ из Вырицы Аделина Шашкова стала победительницей турнира в весовой категории 52 кг. Теперь она будет бороться за путевку на чемпионат России - представлять Ленинградскую область на отборочных соревнованиях Северо-Западного федерального округа.

Воспитанник клуба дзюдо и самбо «Гатчинский» Иван Дронов стал бронзовым призером чемпионата Ленинградской области.