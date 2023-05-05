Митинг в парке Сильвия в Гатчине

На митинг у памятника-комсомольцам-подпольщикам собралось более сотни школьников, морские кадеты, ветераны, представители общественных организаций, партий и движений. Литературно-поэтическую композицию, посвященную Великой Отечественной войне на гатчинской земле, представили ученики Гатчинской школы № 7.

- Это место памятно для каждого гатчинца. Здесь в годы войны были расстреляны 25 комсомольцев-подпольщиков, мирные граждане, военнопленные - вся наша земля полита кровью, - сказал, открывая митинг, заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук.

Он выразил слова благодарности и признательности ветеранам и, обращаясь к молодежи, напомнил, что чтить их нужно не только в дни праздников.

- К сожалению, ветеранов становиться все меньше и меньше. Вы должны заботиться о своих бабушках и дедушках, прабабушках и прадедушках, помогать им. Никогда не забывайте ужасы войны, которые выпали на их долю. Пока мы будем помнить и чтить наших героев, ветераны будут жить в наших сердцах, - сказал Марк Кравчук.

От Законодательного собрания Ленинградской области на митинге выступил депутат Александр Русских.

- Каждые сто лет на нашу землю приходит вражеская нечисть, которая хочет поработить наш народ, забрать наши ресурсы, растоптать нашу землю. Но мы с вами помним из истории, что у них это никогда не получалось и никогда не получится. Мы с вами русские люди. А особенность русских людей – это наша генетика, в которой «зашита» любовь к Родине, любовь к семье, любовь к окружающей природе. А самое главное – любовь к своей истории, потому что только тот народ, который имеет историю, имеет хорошее и светлое будущее. Это здорово, что такие памятные мероприятие проводятся не только в преддверии 9 Мая, а на протяжении всего года, - сказал Александр Русских.

- Мы празднуем победу именно советского народа - никакой другой народ не мог победить фашизм. Я рад, что сегодня здесь присутствует много школьников. К сожалению, время забирает наших ветеранов, с каждым разом их приходит сюда все меньше и меньше, - отметил руководитель Гатчинского районного отделения КПРФ Виктор Тарасов.

Обращаясь с напутствием к молодому поколению, он провел исторические параллели, доказывающие, что за тысячелетнюю историю российского государства не раз пытались его захватить, но в результате были повержены и поляки, и шведы, и французы, и немецкие фашисты, которых поддерживала Европа.

- Сегодня в зоне СВО мы тоже воюем практически со всей Европой. Будем помнить исторические уроки. «Нельзя дразнить русского медведя», - сказал Виктор Тарасов.

Парк Сильвия, памятник комсомольцам-подпольщикам всегда был особым местом. Казалось, в истории Гатчины уже нет белых пятен, уже все известно о погибших во время войны. И вот новые открытия: в прошлом году поисковики обнаружили в Сильвии массовые захоронения. На аллее парка был установлен памятный знак «Здесь покоятся мирные советские граждане и военнопленные, уничтоженные нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

С началом весны поисковый отряд «Искра» продолжил масштабную разведку на предполагаемых местах захоронения. Итогом апрельской работы стало обнаружение двух больших площадок с расстрелянными во время войны военнопленными и мирными жителями. На еще одной площадке с погибшими обнаружены останки пяти человек, а также предметы - ложка «Красный выборжец» и ременная пряжка. Работы по разведке продолжаются.

Более глубоко и детально изучать историю призвал на митинге ветеран воинской службы, член президиума совета ветеранов Гатчинского района Игорь Наумов.

- Комсомольцы-подпольщики не побоялись выступить против фашистов. Они погибли за родину, как и миллионы других советских людей. Как мало мы знаем достоверной информации даже о тех, кто похоронен на гатчинской земле. Ребята, у вас непочатый край поисковой работы. Не верьте интернету – верьте архивам, - призвал Игорь Анатольевич.

Татьяна Можаева