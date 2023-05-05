Семиклассники гатчинской школы №8 — частые гости детской библиотеки. На этот раз заведующая читальным залом Нина Суховеева подготовила для школьников литературно-музыкальную композицию «Слушать музыку души», посвящённую легендарному композитору Исааку Шварцу.

Сегодня мы откроем лишь одну грань его таланта: это музыка, которую композитор написал для кино, - обратилась к ребятам Нина Георгиевна. - Вы сейчас слушаете другую музыку. Но, как мне кажется, музыка Шварца — вне времени и пространства. Это — золотой фонд российской музыкальной культуры.

Нина Суховеева познакомила ребят не только с музыкальными шедеврами Шварца, но и с теми фильмами, в которых они прозвучали, показав фрагменты из них.