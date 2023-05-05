«Жены Героев» Гатчинского района

Эта тема, конечно, очень волнительная. На предложение принять участие в проекте «Жена Героя» первыми откликнулись четыре женщины - Елена, Екатерина, Мария, а также Наталья и ее дочки 18-летняя Мария и 11-летняя Таисия.

Первый этап акции - фотосессия организована администрацией Гатчинского района совместно с руководителем движения конкурса «Миссис Гатчина» Светланой Зубак. Съемки проходили в торговом центре «Галерея».

Помощь в организации съемок в качестве волонтеров оказали люди с большой с большой душой, настоящие профессионалы своего дела - руководитель школы парикмахерского искусства Наталья Гасан, парикмахер Лилия Похил, визажисты Анна Мелех, Светлана Бердиева, Анна Александрова и фотограф Николай Гатко. Благодаря их стараниям героини предстали на фотографиях в полном великолепии.

- Девчонки молодцы, что согласились участвовать. Какие же они чудесные, какие красивые. Представляете, как счастлив будет муж, который увидит красивый портрет своей жены! - говорит Светлана Зубак. - Многие из нас поддерживают ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО. Русская женщина способна на многое. Но даже сильной женщине нужны внимание и поддержка. Мы сделаем красивые фотографии и будем искать спонсоров, чтобы заказать портреты и устроить фотовыставку. У нас уже есть хороший опыт. В Гатчинском районе с успехом прошла фотовыставка «Душа Женщины - Душа Победы». Мы рассматриваем проект «Жена Героя», как продолжение этой патриотической темы. Гатчинская земля славится героями. Мы хотим поддержать наших ребят.

Женщины были рады пообщаться, поделиться своими эмоциями и заботами. У каждой - своя история, и каждая из них готова поддерживать своего героя, показывать, что им гордится, любит и ждет.

- Я работаю в библиотеке им. Куприна. Участвую в проекте вместе с дочками – Марией и Таисией, - рассказывает участница проекта Наталья. - Служит наш папа и муж – Анатолий Викторович. Сейчас он на побывке после ранения. В конце месяца должен уехать обратно. Домой пришел вчера. Неожиданно. Свалился, как снег на голову. Приходит ко мне на работу и говорит: «Что это ты меня не обнимаешь?!». А я сижу и не верю своим глазам: «Это, наверное, мираж». Сейчас он дома. Продуктов накупил, как на роту солдат. Довольный, счастливый. Купается в ласке.

- Мой муж тоже приехал домой после ранения, - рассказывает Елена. - Когда мне сообщили, что он в госпитале в Твери, я сразу помчалась к нему. Муж лежал в госпитале три месяца. Потом поехал на военно-врачебную комиссию в Кострому (некоторые гатчинцы были мобилизованы из Костромы). После чего еще месяц восстанавливался дома в Гатчине. До праздника уедет опять в Кострому на ВВК. А там уже будет распределение. А пока мы много кушаем, гуляем и делаем ремонт в квартире. Словом, активно проводим время.

Напомним, что старт проекта «Жена Героя» был дан в Самарской области, после его поддержал президент РФ Владимир Путин. В Гатчине проект реализуется впервые.

Татьяна Можаева