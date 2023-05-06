Каким будет День Победы в Гатчине в 2023 году?

В 9.00 развернется выставка военной техники на нижней парковке у Гатчинского городского Дома культуры.

В 9.30 запланировано торжественное возложение цветов и гирлянд у стелы «Город воинской славы».

В 10.00 состоится торжественное прохождение войск Гатчинского гарнизона по проспекту 25 Октября.

В 11.30 будет дан старт 60-й юбилейной легкоатлетической эстафете (пр. 25 Октября).

В 12.00 состоится церемония возложения цветов и гирлянд на ул. Солодухина у мемориала воинской славы.

В 13.00 - военно-историческая выставка, мастер-классы на ул. Соборной.

В 14.00 начнется праздничная программа «Салют Победы» на ул. Рощинской, Бульвар «47 регион».

В 14.00 жители микрорайона Аэродром смогут присоединиться к праздничной программе «Нам доверена память…» на площади Станислава Богданова.

В 15.00 откроется танцевальная площадка «Тот цветущий и поющий яркий май...» около Гатчинского городского Дома культуры.

В 18.00 начнется театрализованный концерт «Любовь длиною в жизнь» на Красноармейском проспекте, у плаца государственного музея-заповедника «Гатчина». В 19.30 здесь выступит группа «Черные береты», а в 20.20 - кавер-дуэт «Nansy\Sidorov».