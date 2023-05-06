Субботник на месте захоронения узников концлагеря

Этот памятник погибшим в концлагерях в 1941-1944 годах был установлен в Гатчине в 1982 году по инициативе городского отделения ВООПИиК на средства путевой машинной станции – ПМС-75, на месте захоронения советских граждан – жертв фашистской оккупации. Сотрудники ПМС-75 благоустроили братскую могилу, на месте расположения лагеря – между железнодорожным полотном у разъезда «46 км» и улицей Сойту – установили металлическую колонну, увенчанную красной звездой. Памятник и захоронение были поставлены на учет.

7 мая 1982 года состоялось открытие нового обелиска: вместо скромного памятного знака была установлена гранитная стела высотой около трех метров с вырубленной надписью на полированной стороне: «Советским людям, погибшим в фашистском концлагере в 1941-1944 гг.».

В газете «Гатчинская правда» была напечатана заметка «Живая память народа», посвященная этому событию:

«В десятке метров от насыпи железной дороги, на 46-м километре много лет простоял скромный обелиск с красной звездой. Проходившие мимо поезда, словно салютуя ему, давали короткий гудок. Здесь в годы фашистской оккупации Гатчины располагался концлагерь, в котором погибли многие советские патриоты. Недавно на этом месте состоялось открытие нового памятника. Он сооружен коллективом ПМС-75».

Сегодня к обелиску по-прежнему приносят цветы, здесь проходят митинги, но находящийся на самой окраине города мемориал нуждался в благоустройстве. Участники субботника навели порядок: убрали сорняки, подмели, почистили сам обелиск, покрасили поребрики и ограду, обновили надпись на памятнике, посадили цветы.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, принимавшая участие в субботнике, отметила, что сотрудники администрации и партийцы не стоят в стороне от мероприятий месячника благоустройства, и в каждом поселении члены первичных ячеек «Единой России» тоже выходят на уборку своих территорий.

- Сегодня мы благоустраиваем место захоронения узников концлагеря. Для Гатчинского района это очень значимая и болезненная тема – в Красногвардейске, как тогда называлась Гатчина, функционировало 13 концлагерей, в которых погибло около 80 тысяч человек. Это памятное место находится не в центре города, но мы ежегодно наводим здесь порядок, чтобы отдать дань памяти и уважения людям, погибшим в годы Великой Отечественной войны на гатчинской земле, – сказала Людмила Николаевна.

Екатерина Дзюба