Живи в Гатчине – работай по всему миру: идёт набор в Компьютерную Академию ТОП
Компьютерная Академия ТОР специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов, компьютерных дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности.
Рубрики: Образование
Главной особенностью академии является то, что обучение ведется с нуля, независимо от возраста и базового уровня знаний. С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам — 100% времени они проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели Академии ТОР являются профессионалами IT-индустрии и учат тому, о чем не пишут в учебниках.
Студентом академии может стать любой человек в возрасте от 7 до 55 лет.
Взрослые, придя получать образование в Компьютерную Академию TOР, смогут выбрать из трех направлений:
•разработка программного обеспечения;
• компьютерная графика и дизайн.
Если у поступающего уже есть хороший навык владения ПК, то он может попробовать свои силы: пройти вступительное тестирование и поступить на краткосрочные курсы по популярным IT-направлениям:
• web*-разработка
• графический дизайн
• разработка на Python*
• разработка ПО
Академия ТОП приготовила для детей два основных направления, которыми мы очень гордимся. Одно из направлений Малая Компьютерная Академия для детей 7-14 лет, учебная программа, которая была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала» на международном саммите ООН в Женеве. Это комплексная программа обучения в сфере информационных технологий, построенная по следующим принципам: проектный подход, «от простого к сложному» и преемственность предметов.
В рамках программы обучения дети изучают:
• робототехнику
• программирование
• фотошоп
• разработку 2-D и 3-D игр
• рисование на графическом планшете
• 3-D моделирование и печать на 3-D принтере
• дополненную и виртуальную реальность
• разработку компьютерных игр и еще более 20-и разных IT технологий современности.
Для того чтобы стать студентом Академии или записать ребенка к на в лагерь заполните специальную форму на сайте https://vk.cc/clQCvU
Или по телефону +7 812 214 23 53
Всех жителей Гатчины ждем в гости по адресу: г.Гатчина, ул.Коли Подрядчикова ,7!
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