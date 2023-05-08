Живи в Гатчине – работай по всему миру: идёт набор в Компьютерную Академию ТОП

Главной особенностью академии является то, что обучение ведется с нуля, независимо от возраста и базового уровня знаний. С первого дня обучения студенты переходят к практическим задачам — 100% времени они проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели Академии ТОР являются профессионалами IT-индустрии и учат тому, о чем не пишут в учебниках.

Студентом академии может стать любой человек в возрасте от 7 до 55 лет.

Взрослые, придя получать образование в Компьютерную Академию TOР, смогут выбрать из трех направлений:

•разработка программного обеспечения;

• компьютерная графика и дизайн.

Если у поступающего уже есть хороший навык владения ПК, то он может попробовать свои силы: пройти вступительное тестирование и поступить на краткосрочные курсы по популярным IT-направлениям:

• web*-разработка

• графический дизайн

• разработка на Python*

• разработка ПО





Академия ТОП приготовила для детей два основных направления, которыми мы очень гордимся. Одно из направлений Малая Компьютерная Академия для детей 7-14 лет, учебная программа, которая была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала» на международном саммите ООН в Женеве. Это комплексная программа обучения в сфере информационных технологий, построенная по следующим принципам: проектный подход, «от простого к сложному» и преемственность предметов.

В рамках программы обучения дети изучают:

• робототехнику

• программирование

• фотошоп

• разработку 2-D и 3-D игр

• рисование на графическом планшете

• 3-D моделирование и печать на 3-D принтере

• дополненную и виртуальную реальность

• разработку компьютерных игр и еще более 20-и разных IT технологий современности.





Для того чтобы стать студентом Академии или записать ребенка к на в лагерь заполните специальную форму на сайте https://vk.cc/clQCvU

Или по телефону +7 812 214 23 53

Всех жителей Гатчины ждем в гости по адресу: г.Гатчина, ул.Коли Подрядчикова ,7!