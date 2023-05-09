Гатчина помнит подвиг советского народа

Губернатор Александр Дрозденко, поздравляя всех с 78-й годовщиной Победы, подчеркнул, что 9 Мая – поистине всенародный праздник, когда тысячи россиян выходят почтить память погибших и отдать дань уважения ветеранам:

- Сегодня мы с вами отмечаем самый светлый, самый главный праздник – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В каждой семье есть свои герои. Мы знаем историю подвига нашего народна не по книгам, не по фильмам и архивным документам, мы знаем все по рассказам наших предков – очевидцев и участников тех событий. Сегодня пытаются принизить роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией. В Киеве, который героически освобождали наши воины от фашистского ига – русские вместе с украинцами, казахами, грузинами и другими народами – отменили 9 Мая! Праздник назвали Днем Европы, как будто Европа много сделала для победы во Второй мировой войне! Да они за два месяца сдали всю Европу. И если бы не русский солдат, там до сих пор хозяйничали бы фашисты. И сегодня, как 78 лет назад, наши воины в зоне СВО бьют этих фашистов, и как 78 лет назад мы верим в нашу победу – и она непременно будет, – сказал Александр Юрьевич. – Поздравляю всех с великим праздником – с Днем Победы. Уважаемые ветераны! Оставайтесь как можно дольше рядом с нами. Вы – живые свидетели той страшной и героической войны. И никто не посмеет переписать историю победы советского народа.

На митинге выступил глава Гатчины и района Виталий Филоненко.

От имени бойцов, сражающихся сейчас на Украине, с Днем Победы гатчинцев поздравил сержант контрактной службы, участник специальной военной операции Эдуард Богданов.

От лица подрастающего поколения, гатчинской молодежи поздравительную речь произнесла ученица 11 класса гимназии им. Ушинского волонтер Анна Карпович.

Ветеран боевых действий генерал-полковник Анатолий Иннокентьевич Зайцев, выступая перед собравшимися. сказал такие слова:

- В 1945 году, разбив фашистскую Германию и 19 государств, которые воевали на ее стороне, мы думали: нацизм уничтожен. Разбив милитаристскую Японию, мы были уверены: нацизма больше не будет. Нацизм – это самое страшное политическое течение, и это зло должно быть уничтожено, а мы выйдем победителями. Прошу поверить раненому, стрелянному ветерану боевых действий, уверенному в себе генералу: мы – непобедимая нация. Нет на земле больше таких людей! Мы – защитники всего мира. И все народы знают: придет русский Иван – Иван защитит…

8-классники гатчинской гимназии «Апекс» и солистки – ученицы гатчинской музыкальной школы, скрипачки Мария Плетнева и Елизавета Исаева – исполнили творческий номер.

Благочинный Гатчинского городского округа, настоятель Павловского кафедрального собора Гатчины протоиерей Владимир Феер провел траурную литию, и участники митинга возложили цветы к памятнику и Вечному огню.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой