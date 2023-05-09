Парад ― в городе воинской славы Гатчине

Колонной по главной улице Гатчины – проспекту 25 Октября прошли войска Гатчинского гарнизона и современная боевая техника России.

«Я поздравляю всех с большим праздником, с самым великим праздником России — с Днём Победы! Тысячи гатчинцев сегодня вышли на улицы, чтобы поприветствовать военнослужащих и посмотреть на современнейшую боевую технику. Сегодня наш гарнизон с честью защищает небо Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Я хочу пожелать всем ветеранам крепости духа и здоровья, всем военнослужащим — спасибо за организацию парада, а нам всем — большой Победы», — обратился к участникам глава региона.

Кроме Гатчины, торжественные шествия войск гарнизонов и частей, дислоцированных в Ленинградской области, проходят сегодня в Луге и в Ломоносовском районе ― у мемориала «Гостилицы».