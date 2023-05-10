Смертельное ДТП
В лобовом столкновении под Гатчиной погибла молодая женщина. Остальные участники аварии госпитализированы.
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9 мая около полудня на шоссе у деревни Жабино произошло ДТП. Столкнулись две иномарки – Chevrolet Aveo и Citroen. 62-летний водитель «Шевроле» и две пассажирки – 63-летняя женщина и 13-летняя девочка – попали в больницу. 40-летняя женщина, находившаяся в этой машине, от полученных травм скончалась на месте. Пострадал также 57-летний водитель «Ситроена».
Спасателям, работавшим на месте лобовой аварии, пришлось деблокировать пострадавших при помощи гидравлического инструмента. Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 43-й пожарной части.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.
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