Спортивные победы в День Победы

Это был праздник спорта для людей всех поколений. Беговые этапы эстафеты проходили по проспекту 25 Октября. В соревнованиях приняли участие 35 команд в пяти группах: школы, средние специальные и высшие учебные заведения, спортивные клубы, команды начальной школы и детские сады.

Количество болельщиков, тепло поддерживавших спортсменов, не поддавалось подсчету. Казалось, в спортивном празднике участвует вся Гатчина.

Традиции отмечать значимые даты в истории Гатчины легкоатлетическими забегами и эстафетами уже много лет. Так, 20 мая 1951 года впервые проведен кросс, посвященный 20-летию газеты «Гатчинская правда». Состязание проводилось раньше ежегодно, чередование «кросс – эстафета» было произвольным.

А вот эстафете, которая посвящается Дню Победы, уже 60 лет! Она является одной из самых престижных в Гатчине. Поболеть за своих и вспомнить молодость к месту старта пришли и ветераны спорта.

– Эстафеты у нас проводились разные, помимо бега они могли включать лодку, велосипед. Главное - продемонстрировать универсальность спортивных навыков. Сейчас уже не просто вспомнить, кто в каком году и в каких эстафетах стал призером. Участвовали и побеждали все, кто потом стал известен в спортивной Гатчине. А сколько хороших эмоций оставляют такие спортивные праздники! – поделилась воспоминаниями Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Татьяна Слуцкая.

Эстафета продолжает дополняться новыми хорошими традициями. На площади Победы в Гатчине капитаны команд и участники возложили цветы к памятнику защитникам и освободителям Гатчины, который был открыт 9 мая 1995 года, в год 50-летия Победы. Здесь же перед гатчинцами выступил Михаил Ловягин - лауреат и гран-при международных конкурсов, обладатель премии «топ-100 успешных людей России», лауреат премии Законодательного собрания Ленинградской области, участник концертов в Государственном Кремле и на Красной площади.

Старт эстафете дал Вениамин Соловьев - бессменный главный судья и победитель (в составе Гатчинской школы №4) самой первой эстафеты, призер многих советских, российских и международных соревнований. Судейство эстафеты осуществлялось силами кафедры физического воспитания Гатчинского педагогического колледжа им. К. Д. Ушинского и отделением легкой атлетики Гатчинской спортивной школы №1.

Первыми на старт вышли команды школ, затем команды средних специальных и высших учебных заведений Гатчины и спортивные клубы. В составе каждой команды было 17 человек - семь женщин и 10 мужчин.

Вторым забегом соревновались команды начальной школы. В их программе была встречная эстафета 12х80 метров (шесть девочек и шесть мальчиков).

Когда в финале соревнований на старт вышли самые маленькие спортсмены, у родителей, педагогов и всей большой группы поддержки эмоции плескались через край. Как мастерски бежали дошколята - будущее спортивной Гатчины! И это не случайно. Как пояснили специалисты спорткомитета, эти малыши не только воспитанники детского сада – они уже члены спортивных секций гатчинских спортшкол. Малыши соревновались во встречной эстафете 8х80 метров.

Награждение победителей проходило на площадке у киноконцертного зала «Победа». В торжественной церемонии участвовали заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Сергей Пименов, мастер спорта России по санному спорту Александр Горбацевич, главный судья соревнований Вениамин Соловьев.

В группе «команды школ г. Гатчины» победил Гатчинский лицей №3, второе место - Гатчинская школа №2, третье место - Гатчинская школа №9.

Первое место среди команд ССУЗов и ВУЗов занял Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского. Второе место – ГИЭФПТ.

В упорной борьбе среди команд спортивных клубов победил клуб «Феникс», на втором месте – «Гатчинские пробежки – 1», на третьем - клуб «Сильвия».

Победителем среди команд начальных школ стала гимназия им. К.Д. Ушинского. Серебряный призер - Гатчинская школа №4, бронзовый - Гатчинская школа №7.

Самая большая конкуренция была среди команд детских садов, где участвовало 10 команд. Победу одержал детский сад № 26, второе место - детский сад № 52, третье место - детский сад № 23.

Победителем в абсолютном зачете стали Родион Панов («Феникс»), а также Ангелина Ячменева («Гатчинские пробежки») и Мария Гасенина (гимназия им. К.Д. Ушинского). Среди школьников лучший результат показал Роман Стеклов (Гатчинский лицей №3).

Все команды награждены памятными медалями, специально изготовленными для эстафеты Победы. Победители и призеры получили кубки, грамоты и подарки.

Организаторы эстафеты – команда комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района выразили благодарность за поддержку традиций проведения эстафеты в День победы всем участникам, капитанам и представителям. Отдельные слова благодарности прозвучали администрациям и педагогам школ и дошкольных учреждений, которые, несмотря на череду выходных дней и ограничительных мер в начале мая, смогли подготовить команды и принять участие в эстафете.





Татьяна Можаева

Фото: Mikka & Albina Hallakas