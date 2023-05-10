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В Гатчинском районе окончен отопительный сезон

Подписано постановление главы администрации Гатчинского муниципального района об окончании отопительного сезона 2022-2023 гг.

Рубрики:  ЖКХ

 Согласно тексту постановления, всем организациям, расположенным на территории городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района (кроме муниципального образования «город Коммунар»), надлежит прекратить подачу тепловой энергии потребителям для нужд отопления с 00 часов 00 минут 11 мая 2023 года.