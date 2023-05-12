Гатчинская гимнастка Злата Осокина - победитель первенства России по спортивной гимнастике
В Пензе на базе Дворца спорта «Буртасы» завершились состязания в многоборье.
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По итогам выступления Злата Осокина завоевала золото первенства России и стала абсолютной чемпионкой по программе мастеров спорта.
Впереди у спортсменки ещё два соревновательных дня и выступления в опорном прыжке, брусьях, бревне и вольных упражнениях.
Поздравляем Злату и ее тренера Марину Стяжкину.
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