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Гатчинская гимнастка Злата Осокина - победитель первенства России по спортивной гимнастике

В Пензе на базе Дворца спорта «Буртасы» завершились состязания в многоборье.

Рубрики:  Спорт

По итогам выступления Злата Осокина завоевала золото первенства России и стала абсолютной чемпионкой по программе мастеров спорта.

 Впереди у спортсменки ещё два соревновательных дня и выступления в опорном прыжке, брусьях, бревне и вольных упражнениях.

 Поздравляем Злату и ее тренера Марину Стяжкину.