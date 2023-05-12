Недострой на ул. Рощинской в Гатчине снесут

В администрацию Гатчинского района обратились жители дома № 11а на улице Рощинской с просьбой снести опасную «заброшку», примыкающую к дому: «Внутри – мусор, бегают крысы, «недострой» стал излюбленным местом подростков. Здание буквально рушится на глазах, а по его периметру проходит газовая труба – все это представляет серьезную угрозу для жителей близлежащих домов».

Глава гатчинской администрации Людмила Нещадим, руководство Гатчинского филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и представители комитета ЖКХ осмотрели территорию и приняли решение о сносе здания. В ближайшее время будет составлена проектно-сметная документация и определена стоимость работ. К 1 сентября строение планируется снести.

В ходе осмотра территории на пересечении улицы Рощинской и проспекта 25 Октября Людмила Нещадим дала еще ряд поручений комитету ЖКХ. Среди них - ремонт дорожного покрытия автостоянки у дома № 11а на ул. Рощинской со стороны проспекта и частичная замена плитки на бульваре 47 Регион. Кроме того, к июню должен быть запущен фонтан. Во дворе д. №61 на проспекте 25 Октября предстоит отремонтировать детскую площадку и оборудовать искусственную неровность в сквозном проезде возле дома. Все работы планируется провести в летний период 2023 года.