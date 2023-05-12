Проекту «Детский спорт» – 10 лет

В Гатчинском Доме культуры состоялось подведение итогов 10-го юбилейного сезона Региональной школьной спортивной лиги 2022-2023 учебного года. На фестиваль съехались школьные спортклубы со всей Ленинградской области.

Участников приветствовали почетные гости: координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» в Ленинградской области, руководитель Региональной школьной спортивной лиги Вячеслав Комаров, заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук. Депутат областного парламента Александр Русских зачитал приветственный адрес от имени председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина.

- Ленинградская область сегодня – лидер в школьном спорте, и мы остаемся для всей страны примером. За это спасибо тем, кто вложил свой труд и свою душу в это большое дело, – сказал Александр Владимирович.

С юбилеем проекта «Детский спорт» всех поздравил депутат Архангельской городской Думы, президент школьной спортивной Лиги Архангельской области Вячеслав Широких. Он отметил, что Ленинградская область является флагманом проекта во всей стране – на берегах Белого моря с нее берут пример.

На сцене Дома культуры прошла церемония награждения победителей Региональной школьной спортивной лиги. В номинации «Активный муниципальный район» за лучшую практическую работу в реализации проекта «Детский спорт» диплом за 1 место завоевал Всеволожский район. 2 и 3 место заняли Воловский и Тосненский районы.

В номинациях «Лучший школьный спортивный клуб» и «Лучший руководитель школьного спортивного клуба» победил спортклуб «Эра» Волховской средней школы № 6 под руководством Владимира Максимова. Третий год подряд клуб завоевал переходящий кубок школьной спортивной лиги Ленинградской области.

Второе место занял школьный спортклуб «Сила Оккервиля» средней школы Кудрово, руководитель – Александр Веденеев. Спортивный клуб «LP-Школа 3» Лодейнопольской школы № 3 им. героев Свири, которым руководит Владимир Иванов, получил диплом за 3 место.

После награждения директор кинопроекта «Герои войны – герои спорта» Юлия Пахомова-Горшкова (дочь прославленных советских фигуристов Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова) и депутат областного парламента Александр Русских представили всероссийский кинопроект «Герои войны – герои спорта», и состоялся показ кинофильма «Блокадный футбол» – фильма-победителя ХХ Международного фестиваля спортивного кино в номинации «Дебют».



