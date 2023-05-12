В этом году поющие ветераны Ленинградской области встретились накануне Дня Победы, 6 мая, в Шлиссельбурге в культурно-спортивном центре «Невский». Очередной фестиваль «С песней по жизни!» был посвящен 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Из года в год фестиваль собирает разных по уровню участников, но конкуренция здесь совсем не ощущается. Прекрасная музыка, талант и жизнелюбие ветеранов создают неповторимую атмосферу праздника и выступают гарантом активного долголетия.

Участники конкурса, работающие в жанрах академического и эстрадного вокала, а также народного-песенного искусства, представили программу из двух разноплановых произведений, в том числе гражданско-патриотической тематики. Прозвучали песни о родном крае, малой родине, композиции, которые фронтовые музыкальные бригады играли на полях сражений, которые советские люди пели за столом, в кругу друзей.

Жюри оценивало не только вокальное исполнение и ансамблевое пение, но и внешний вид, сложность репертуара, сценический подход к произведению.

Конкурсные выступления шли на протяжении всего дня. Своим творчеством поделились около 600 участников (37 коллективов) из 15 районов Ленинградской области. В числе участников и победителей фестиваля-конкурса хорошо известные в Гатчинском районе коллективы ветеранов.

По итогам конкурсного прослушивания дипломами участника областного фестиваля хоров и ансамблей ветеранов «С песней по жизни!» награждены хор ветеранов «Надежда», руководитель – Владимир Соболев (Центр культуры, досуга и творчества г. Коммунар») и хор ветеранов «Землячка», руководитель – Александр Томашевский (Вырицкий культурный центр).

Дипломанты I степени - вокально-танцевальный коллектив ветеранов «Рябинушка», руководитель – Надежда Ломова, концертмейстер – Павел Макаев (Белогорский Дом культуры – подразделение Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный») и ансамбль русской песни «Оредеж», руководитель – Алексей Анисковец, концертмейстер – Елена Мелешина (Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный»).

Карташевский народный хор ветеранов Карташевского Дома культуры (художественный руководитель - Заслуженный работник культуры РФ Николай Петунин) награжден дипломом лауреата III степени.

Народный самодеятельный коллектив Академический хор ветеранов войны и труда «Оптимист» Гатчинского городского Дома культуры (руководитель коллектива - Софья Левицкая, концертмейстер - Елена Веселова) показал высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры и был удостоен диплома лауреата 1 степен в номинации «Академическое пение. Хор».

Ветераны города Гатчины исполнили «Романс» Георгия Свиридова на слова Александра Пушкина и «Пути-дороги» Исаака Дунаевского.

Татьяна Можаева

Фото участников фестиваля