«Гатчинский дворик» в начале преобразований

В рамках одного проекта работы по благоустройству ведутся на двух площадках.

Собственно «Гатчинский дворик» - это сквер за кинотеатром «Победа», от проспекта 25 Октября до дома Ольдерогге на улице Красной. Его территория ограничена ул. Чкалова, д. 77 - ул. Красная д. 2, 4, 6 - пр. 25 Октября, д. 3, 5.

Напротив дворика по ул. Красной расположен сквер Терентьева, который также будет благоустроен в рамках проекта.

Сейчас во дворе кинотеатра «Победа» работают техника и люди, идет ремонт участка инженерных сетей.

Окончить благоустройство планируют к 1 сентября этого года.

Напомним, что благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроект «Жилье и городская среда».