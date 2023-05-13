«Гатчинский дворик» в начале преобразований
В Гатчине продолжаются работы по благоустройству общественного пространства «Гатчинский дворик».
Рубрики: Городская среда
В рамках одного проекта работы по благоустройству ведутся на двух площадках.
Собственно «Гатчинский дворик» - это сквер за кинотеатром «Победа», от проспекта 25 Октября до дома Ольдерогге на улице Красной. Его территория ограничена ул. Чкалова, д. 77 - ул. Красная д. 2, 4, 6 - пр. 25 Октября, д. 3, 5.
Напротив дворика по ул. Красной расположен сквер Терентьева, который также будет благоустроен в рамках проекта.
Сейчас во дворе кинотеатра «Победа» работают техника и люди, идет ремонт участка инженерных сетей.
Окончить благоустройство планируют к 1 сентября этого года.
Напомним, что благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроект «Жилье и городская среда».
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