Во встрече участие приняли представители Ленинградского регионального отделения «Союза женщин России», регионального политического совета партии «Единая Россия», Ломоносовской межрайонной больницы им. И.Н. Юдченко, общественных организаций и родительской общественности.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, член регионального политического совета, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина отметила важность темы, избранной для обсуждения.

«Воспитание культуры бережного отношения к собственному здоровью должно начинаться в детстве. Причём очень важно понимать, что главным звеном в воспитании служит крепкая семья. Это основа основ, «краеугольный камень» подхода к этому непростому процессу. А исходим мы из значимости умения общаться с детьми, разговаривать с ними на одном языке – откровенно, доверительно. Особый акцент мы делаем на воспитание культуры здоровья среди подростков, и это понятно – от их здоровья, как потенциальных родителей, зависит и здоровье будущих поколений», - сказала Людмила Тептина.

По словам члена регионального политического совета, регионального координатора федерального партийного проекта «Женское движения Единой России», председателя Ленинградского регионального отделения «Союза женщин России» Татьяны Толстовой, как нельзя лучше воспитанию детей способствует забота о семьях и стремление им помогать – не разово, а постоянно.

«Это масштабная задача, ведь в Ленинградской области только многодетных семей насчитывается больше 52 тысяч, – подчёркивает она. – В этой работе нашему «женскому движению» активнейшим образом помогают представители «Единой России», что доказывают проекты, которые мы реализуем общими силами. Этот круглый стол помог расставить точки над «i», определиться с направлениями дальнейшей работы, направленной на правильное воспитание, прежде всего, в семьях».

Целью встречи участников является запуск в регионе программы, направленной на повышение грамотности и бережного отношения к собственному здоровью, воспитание традиционных семейных ценностей, профилактики суицидального поведения среди детей и подростков. Сегодня были обозначены основные проблемы формирования приоритета семьи, как базовой ценности в обществе и пути их решения.





По информации пресс-службы регионального отделения "Единой России"