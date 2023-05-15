Все три призовых места фестиваля молодых избирателей – у команд Гатчинского района

Сразиться в творческих испытаниях юбилейного фестиваля в Гатчину приехали самые активные, креативные, амбициозные, умные, талантливые, веселые и неравнодушные – 9 команд, ставшие лучшими по итогам двух полуфиналов фестиваля, проводившихся в апреле. Это команды: «Наша эра» (Бокситогорская школа № 2), «Мы вместе» (Бокситогорская школа № 1), «Полный КОИБ» (Всеволожский район), «МИГ» (Гатчинский Дворец молодежи), «Все время разное» (Сосновоборский политехнический колледж), «Депутатский корпус» (Санкт-Петербургский юридический институт - филиал Университета Генеральной прокуратуры России), «СМС» (Сиверское поселение), «Вектор» (Вырицкое поселение), «ССП» (Сяськелевское поселение).

От имени руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим участников фестиваля приветствовала замглавы администрации Ольга Мясникова:

- Проведение фестиваля в Гатчине, который год от года объединяет вокруг себя талантливую и активную молодежь 47 региона, стало доброй традицией. Отрадно видеть такой живой интерес ребят к этому избирательному процессу.

С добрыми пожеланиями к командам обратилась председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева:

- Ленинградская область сегодня это регион возможностей и кто хочет, есть все условия для самореализации. Бери – не хочу, все зависит от вашего желания!

Глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский пожелал ребятам настоящей борьбы и убедительной победы:

- Год от года наш фестиваль собирает вокруг себя все больше и больше талантливой и активной молодежи. Если в первом фестивале в 2009 году участвовало 8 команд, в 2015 – уже 19, то в юбилейном фестивале в этом году приняла участие 51 команда, из которых 32 боролись за выход в финал в полуфинальных встречах. Благодарим вас за такой интерес к нашей теме выборов!».

Главной целью фестиваля с 2009 года и до сих пор является развитие интереса молодежи к политической жизни страны, формирования правовой и политической культуры молодых и будущих избирателей, повышения гражданской активности. По самым скромным подсчетам за эти годы в фестивале приняли участие порядка десяти тысяч человек – молодых и будущих избирателей 47 региона. С 2020 года, когда фестиваль стал транслироваться онлайн в социальной сети, охват всех тех, кому интересно это событие, стал значительно шире. Например, количество просмотров трансляций в этом году суммарно составило порядка 25 тысяч.

Для выступления в финале фестиваля команды приготовили «Визитку» (представление команды), домашнее задание на тему «Ленинградская область – регион возможностей». Также состоялся конкурс капитанов на тему «Мое обращение к будущему избирателю». В каждом испытании команды должны презентовать свою гражданскую позицию, свое понимание роли молодежи в политической жизни страны, региона, муниципального образования, проанализировать историю выборов, сформировать пожелания к молодым и будущим избирателям и т.п.

Оценивало выступления опытное, компетентное, строгое, но доброжелательное жюри в лице: секретаря Леноблизбиркома Сергея Паршикова, членов комиссии Вячеслава Баева, Юлии Изюмовой, председателя комитета по молодежной политике Марины Григорьевой, начальника сектора аппарата Леноблизбиркома Ольги Журавленко, представителя «Движения первых» в Ленинградской области Алексея Мордвинова, представителя регионального отделения «Российского Союза молодежи» Татьяны Девяткиной, представителя регионального отделения АСО России Лады Яговцевой.

В ходе творческой борьбы на фестивале прозвучали актуальные и остроумные шутки, члены жюри увидели веселых сказочных персонажей, зажигательные песни и танцы - все было посвящено избирательной тематике. Команды выкладывались на сцене от всей души, одним словом, «зажгли» - выступили азартно, интересно и творчески, проявили отличное чувство юмора, фантазию и артистизм.

По решению жюри все три призовых места завоевали команды Гатчинского района. Победу одержала команда «МИГ» (Гатчинский дворец молодежи, капитан – Екатерина Арнаутова), на втором месте команда из Сяськелевского поселения «ССП» (капитан – Елизавета Сютина), третьими стали ребята из Вырицкого поселения «Вектор» (капитан – Ксения Благодырь).

Приз зрительских симпатий у команды «Мы вместе» из Бокситогорской школы № 1 (капитан – Всеволод Пономарев). Также по решению жюри специальным призом будет награждена команда «Наша эра» из Бокситогорской школы № 2 (капитан - Родион Добромыслов).

Команды - победители фестиваля получили дипломы Леноблизбиркома и ценные памятные подарки.

Избирательная комиссия Ленинградской области поздравляет команды – победители, благодарит всех ребят за их вклад в подготовку к фестивалю, а также выражает благодарность Гатчинскому Дому культуры за содействие в организации фестиваля и ведущим Борису Демину и Юлии Одарченко.

Украшением Фестиваля стали выступления детского ансамбля «Радуга» и вокального ансамбля «Мужской стиль» из Киришей (руководитель Галина Сливкина), а также солистов Г. Новицкого, Ф. Мазуровой, Д. Игнатьева из Гатчины.





По информации Леноблизбиркома

Фото предоставлены организаторами и участниками фестиваля