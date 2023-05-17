Полиция поздравила ветеранов
В Гатчине в преддверии Дня Победы по сложившейся традиции сотрудники полиции совместно с председателем Совета ветеранов УМВД России по Гатчинскому району Антониной Арнольдовной Моргач поздравили с 78-летием Победы ветеранов органов внутренних дел – труженика тыла Степана Михайловича Конькова и бывшего несовершеннолетнего узника фашистского концлагеря Льва Степановича Бурзина.
Ветеранам вручены поздравительные открытки с благодарностью за мужество, пожеланиями здоровья и благополучия от руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Ветераны были рады визиту гостей, оказанному вниманию и теплым словам.
Накануне праздника полицейские и ветераны МВД приняли участие в мероприятиях по благоустройству памятников, мемориалов и обелисков, установленных в Гатчине, а также обновили экспозицию, посвященную Дню Победы. Она находится в комнате истории Гатчинской полиции.
Ветераны УМВД продолжают вести патриотическую работу в школах. Перед праздником ветеран УМВД Сергей Николаевич Павлов вместе с воинами-интернационалистами принял участие в уроке мужества для учеников Гатчинской школы №11. Сергей Николаевич рассказал о своем участии в боевых действиях в Анголе в 1980-х годах и ответил на вопросы ребят. В ноябре 2022 года С.Н. Павлов был награжден юбилейной медалью, выпущенной к 100-летию первого президента Анголы – Антонио Агостиньо Нето.
В праздничный день 9 Мая руководство и сотрудники Гатчинской полиции приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях, почтили память погибших и возложили цветы к мемориалам.
Татьяна Можаева