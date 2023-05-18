Летние оздоровительные лагеря готовятся к встрече детей

Всего на территории района функционируют 37 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и 8 выездных лагерей: ДОЛ «Лесная сказка», «Маяк», детский оздоровительный лагерь «Юный Кировец», Детский сад № 56, ДОЛ «Адмиралтеец», «Балтийская Звезда», детский сад присмотра и оздоровления «Малыш», «Ювента».

На текущей неделе прошло совещание в Комитете образования Гатчинского муниципального района в режиме ВКС, где руководителям учреждений были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объектам, на которых планируется организация отдыха детей и молодежи.

В соответствии ч.1 ст. 52 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" профилактические визиты проводятся инспекторами в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемых лиц, образовательных учреждений на базе которых планируют осуществлять лагеря с дневным пребыванием. В ходе профилактического визита контролируемые лица проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности, их соответствию критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе проверок, обследования зданий, помещений перед открытием лагерей, особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации, работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения и управления эвакуацией людей, проведен инструктаж для сотрудников с разъяснениями правил эвакуации и действий при обнаружении признаков горения. В ходе инструктажа были используются поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, особое внимание уделяется конструктивным особенностям здания, кратчайшим путям эвакуации из горящего здания и местоположению средств пожаротушения, аптечек, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара для дежурных, телефонов для вызова экстренных служб.

Начальники и персонал лагерей готовят помещения, здания, чтобы размещение детей было комфортным и безопасным. В каждом лагере запланировано мероприятие для детей на тему пожарной безопасности. Это экскурсия в пожарную часть, знакомство с профессией пожарного, беседа с инспектором.

В Гатчинском районе, летом 2023 г. планируют свой отдых и оздоровление более шести тысяч детей. Главная задача всех служб, надзорных органов сделать отдых детей, интересным, насыщенным, а главное безопасным!