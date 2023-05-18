Летние оздоровительные лагеря готовятся к встрече детей
В рамках операции «Детский отдых 2023» инспекторами ОНДиПР Гатчинского района проводятся профилактические визиты, плановые выездные проверки, обследования детских оздоровительных лагерей, планирующих осуществлять деятельность на территории Гатчинского района.
Всего на территории района функционируют 37 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и 8 выездных лагерей: ДОЛ «Лесная сказка», «Маяк», детский оздоровительный лагерь «Юный Кировец», Детский сад № 56, ДОЛ «Адмиралтеец», «Балтийская Звезда», детский сад присмотра и оздоровления «Малыш», «Ювента».
На текущей неделе прошло совещание в Комитете образования Гатчинского муниципального района в режиме ВКС, где руководителям учреждений были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объектам, на которых планируется организация отдыха детей и молодежи.
В соответствии ч.1 ст. 52 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" профилактические визиты проводятся инспекторами в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемых лиц, образовательных учреждений на базе которых планируют осуществлять лагеря с дневным пребыванием. В ходе профилактического визита контролируемые лица проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности, их соответствию критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
В ходе проверок, обследования зданий, помещений перед открытием лагерей, особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации, работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения и управления эвакуацией людей, проведен инструктаж для сотрудников с разъяснениями правил эвакуации и действий при обнаружении признаков горения. В ходе инструктажа были используются поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, особое внимание уделяется конструктивным особенностям здания, кратчайшим путям эвакуации из горящего здания и местоположению средств пожаротушения, аптечек, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара для дежурных, телефонов для вызова экстренных служб.
Начальники и персонал лагерей готовят помещения, здания, чтобы размещение детей было комфортным и безопасным. В каждом лагере запланировано мероприятие для детей на тему пожарной безопасности. Это экскурсия в пожарную часть, знакомство с профессией пожарного, беседа с инспектором.
В Гатчинском районе, летом 2023 г. планируют свой отдых и оздоровление более шести тысяч детей. Главная задача всех служб, надзорных органов сделать отдых детей, интересным, насыщенным, а главное безопасным!