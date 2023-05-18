В этом году фестиваль «Радуга талантов» посвящен знаменательной дате – 85-летию со дня рождения легендарной киностудии «Союзмультфильм».

Масштабный смотр-конкурс проходил в два этапа: дистанционный и очный в форме гала-концерта в Гатчине. Детские сады, как всегда, провели колоссальную работу, в которую включились педагоги, воспитатели, родители. Генерировали идеи, писали сценарии, репетировали с детьми и шили оригинальные костюмы, чтобы блистательная «Радуга талантов» Гатчинского района поднялась на новую высоту.

Во второй этап вышли номинанты, выбранные членами жюри. Тут были практически все известные герои советских мультфильмов – целая команда рыжих Антошек, которых упорно звали копать картошку, мечтательные царевны их мультфильма «Летучий корабль», сестрица Аленушка с непослушным братцем Иванушкой и др.

На сцене дошколята не только пели и танцевали. В этом году были новые номинации – на экране ЦТЮ были представлены анимационные работы, театральные постановки и работы юных художников.

Лауреатов и победителя определяло жюри по окончанию гала-концерта, а на всем его протяжении абсолютно все юные таланты были очень горячо поддержаны зрительным залом.

Организаторами фестиваля являются комитет образования Гатчинского муниципального района и муниципальная методическая служба Центра психолого-медико-социального сопровождения.

Татьяна Можаева