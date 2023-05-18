Ремонт 4-й школы: миссия выполнима

- Объект очень интересный, – говорит директор управления строительства Гатчинского района Игорь Ермолаев. – Это не просто капитальный ремонт – здание является объектом культурного наследия. Соответственно, капремонт идет с элементами реставрации. И в этом, конечно, есть определенные сложности. Компаний, которые способны справиться с этой задачей, в принципе не так много, но квалификация нашего подрядчика позволяет решить поставленную задачу.

Работы ведет Петербургская реставрационно-строительная компания «Ресстрой», и это вселяет уверенность в том, что миссия будет выполнена. Организация была основана в 1994 году по инициативе директора музея-заповедника «Царское Село» И.П. Саутова для реставрации Екатерининского дворца. За 23 года ООО «Ресстрой» превратилось в крупное многопрофильное предприятие.

- Это уникальный объект, – говорит директор по строительству ООО «Ресстрой» Сергей Толкачев, который руководит капремонтом школы № 4. – Типовых решений здесь мало. Но у нас достаточно реставрационного опыта, чтобы сделать все на должном уровне.

…Центральный фасад школы еще затянут пленкой, сбоку – сетка, под которой видны леса. С улицы Чкалова здание по-прежнему выглядит непрезентабельно, но с тыльной стороны уже заметна новая штукатурка – идет наружная отделка.

Крыша на сегодняшний день закончена. Внутри поменяны все аварийные перекрытия (где-то балки потеряли свою несущую способность), деревянные заменили на железобетонные. Как пояснил Сергей Толкачев, одна из целей проекта – облегчить конструкцию:

- Посчитав все нагрузки, мы отказались от больших плит, которые предполагались изначально, и приняли решение класть ребристые. Они легкие, но с большой несущей способностью. Фундамент остался старый, но был значительно доработан. Еще ведется обследование грунтов – возможно, понадобятся какие-то инъекции. В данный момент мы закрываем контур, монтируем окна, вентиляцию. Окна, по сути, воссоздаем: это современные стеклопакеты, но в сосновых рамах. С деревянными подоконниками. Удовольствие недешевое, зато вид и качество будут соответствовать зданию.

…Этажи находятся в разной степени готовности. Внутренние работы сейчас идут снизу вверх: более готовы цокольный и первый этаж. Строители монтируют систему отопления. Там, где уже сделана черновая штукатурка, вешают радиаторы. Подводка будет скрытая – трубы проложат в полах. Для оптимального распределения тепловой энергии в здании решено было спроектировать АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. Система водоснабжения и водоотведения меняется полностью, по периметру школы предусмотрены дренажные колодцы. Также появится тепловая камера.

Теплотрассу начнут менять в ближайшее время – «Тепловые сети» Гатчины уже сделали проект.

Во всех помещениях школы заново проведена вентиляция, предусмотрена система пожаротушения и дымоудаления. Потолки будут комбинированные: частично подвесные, частично из гипрока. Как пояснил Сергей Толкачев, из-за вентиляции потолки придется делать разноуровневые. Потолочные светильники будут встраиваемые, но также предусмотрено наличие люстр и бра – с учетом современных требований, исторических факторов и пожеланий школы.

По электрике работы пока не ведутся: подрядчик ждет дизайн-проект от заказчика – гатчинского комитета образования, чтобы понимать, где будут находиться розетки и выключатели. Стены готовят под покраску с аппликацией, перегородки между классами будут гипрочные, между санузлами и другими помещениями – кирпичные. Сейчас, когда внутри здания демонтировали все лишнее, огромные залы с высокими окнами и потолками смотрятся грандиозно, но это, к сожалению, не практично: их придется перегораживать и делить на классы.

Реставраторам удалось сохранить сводчатые потолки в коридорах, которые будут полностью соответствовать эпохе. По словам Игоря Ермолаева, основной акцент с точки зрения аутентичности будет сделан на входной группе, актовом зале и коридорах, а классы планируются современные.

И паркет стелить не будут. Несмотря на первоначальные планы. Потому что паркет – это красиво, но в школе он долго не протянет. Как показывает практика, паркетные полы в учебных заведениях рано или поздно застилают линолеумом, потому что бесконечно циклевать и лакировать невозможно. Чтобы не тратить лишних денег и времени, линолеум постелют сразу, тем более что это пожелание заказчика.

- Коммерческий линолеум очень износостойкий и выглядит эстетично. Цена паркета была заложена высокая, поэтому можно выбрать дорогой качественный линолеум, который положим на два слоя фанеры после чистовой цементной стяжки, – объяснил Сергей Толкачев.

Наружные работы тоже требуют скрупулезного подхода. Большинство элементов декора реставраторам пришлось демонтировать и воссоздавать, потому что они просто отваливались.

- Вся лепнина с центрального фасада находится в мастерской – на реставрации, – говорит Сергей Толкачев. – Цвет фасада согласовываем с областным комитетом по охране памятников. В лаборатории выделили первоначальный цвет, и на базе этого исторического цвета и того, что у нас запроектировано, мы подобрали шесть оттенков. Из них выберут пару – основной цвет и дублирующий для декора. Скорее всего, это будет вариант ближе к цветовой гамме Приоратского дворца. Образцы известняка для облицовки брали из разных карьеров, собрали весь известняк, какой только есть в регионе, и выбрали подходящий.

…К концу осени будет закончен капремонт зданий школы и выполнено благоустройство территории, включая спортивную площадку. После ноября не должно остаться никаких «доделок» – подрядчик должен отсюда уйти.

- Построить здание от фундамента до кровли проще, чем взять объект на капремонт с реставрацией, – заметил Игорь Ермолаев. – Однако сейчас процесс пойдет быстрее. Много времени отнял демонтаж и вывоз мусора, несколько затормозил дело скачок цен (в ту сумму, которая изначально планировалась, уложиться невозможно). Строительно-монтажные работы закончатся в ноябре 2023 года, и начнется процесс ввода в эксплуатацию.

Екатерина Дзюба