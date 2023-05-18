В Гатчинском районе прошел весенний турнир по боксу
Весенний турнир на приз Гатчинской спортивной школы № 2 прошел в школе бокса им. Н. Валуева на базе Пудостьской школы. В боксерских поединках участвовало более сотни спортсменов младшего, среднего и старшего возрастов.
В турнире приняли участие команды Гатчинской спортивной школы № 2 (Пудость), Районной спортивной школы «Юность» (Вырица, Пудость, Терволово), СК «Боец» (Гатчина), а также приглашенные команды из Волосово и Кингисеппа.
На параде открытия спортсменов приветствовали заместитель главы администрации Пудостьского поселения Николай Коугия, руководитель областной федерации бокса Алексей Кочуков, директор Пудостьской школы Наталья Романова и директор Гатчинской спортивной школы № 2 Эдуард Кравчук.
На ринг вышли 102 боксера, из которых 35 стали победителями и получили заслуженные награды.
В числе гатчинцев, удостоенных золотых медалей турнира, - Артем Турабов, Рашид Парпибаев, Вероника Гейла, Артур Керимов, Степан Виноградов, Низами Атакишиев, Иван Буханько, Алексей Засименков, Тимур Атакишиев и другие боксеры.
Тренеры и спортсмены выразили надежду, что традиция проведения соревнований по боксу в Пудостьском поселении получит дальнейшее развитие.
Татьяна Можаева