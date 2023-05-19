Благоустройство в Ленобласти выбрали больше 100 тысяч жителей

В Ленинградской области продолжается голосование за дизайн-проекты набережных и парков, бульваров и площадей, многофункциональных спортивных и детских пространств. Поддержанные жителями на портале 47.gorodsreda.ru проекты будут реализованы в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

«За неделю 20 тысяч человек проголосовали за проекты благоустройства в 29 городах нашего региона. В целом с 15 апреля выбор сделали 108 тысяч активных граждан. До конца голосования осталось чуть больше недели, поэтому приглашаю всех ленинградцев от 14 лет зайти на сайт 47.gorodsreda.ru и определить, какими станут места, где они будут проводить свободное время: заниматься спортом, гулять, играть с детьми», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Сейчас в лидерах голосования по числу жителей в процентном соотношении от всего населения города — проекты в Янино-1, Подпорожье, Луге, Отрадном, Приозерске и Пикалево. В аутсайдерах пока что — Мурино, Сясьстрой, Новое Девяткино, Кудрово, Лодейное Поле и Гатчина. Голосование продлится до 31 мая.