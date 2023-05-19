В Гатчине покажут мюзикл к Дню рождения Пушкина

Событийный ряд выстроен с документальной точностью, поэт предстанет перед зрителями живым и многогранным человеком со всеми страстями и слабостями, пороками и подвигами, любовью и ненавистью.

Музыкальное наполнение спектакля будет многожанровым: рок, джаз и даже рэп. По задумке музыкального руководителя Михаила Голикова к симфоническому звучанию оркестра добавят электрогитару и ритм секцию, что придаст истории жизни великого поэта особое роковое звучание.

Артисты драматической, балетной, оперной труппы, а также музыканты Симфонического оркестра Ленинградской области уже вовсю репетируют предстоящее выступление, когда на сцене в Приоратском парке в едином музыкальном звучании сойдутся «волна и камень, стихи и проза, лед и пламень».

Композитор — Виктор Плешак, либретто — Олег Ернев, режиссер — Мурат Калов, балетмейстер — Карина Петрусенкова, музыкальный руководитель — Михаил Голиков. Полным ходом идут репетиции.

Вход свободный.