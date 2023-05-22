Как купить дачу правильно?

Для начала необходимо со всей ответственностью подойти к выбору земельного участка и дома. Следует обратить внимание на такие аспекты:

- Проведено ли межевание земельного участка. Если границы участка не установлены, то есть риск приобрести участок, площадь которого фактически не будет соответствовать документации. И, следовательно, из-за этого могут возникнуть споры с соседями;

- Узнать о виде разрешенного использования земельного участка, так как вхождение этого участка в зону с особыми условиями использования территорий, может наложить некоторые нарушения на пользование участком;

- Уточнить информацию, есть ли доступ (проход/проезд) к желаемому земельному участку с земель общего пользования, либо же доступ на земельный участок осуществляется через соседний участок, принадлежащий частному лицу. Во втором случае также необходимо выяснить, установлен ли на данном участке сервитут;

Сервитут – это право ограниченного пользования земельным участком, может быть частным (когда устанавливается по соглашению сторон, либо, если соглашение не достигнуто, на основании судебного решения) или публичным (устанавливается в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, например, для создания транспортной доступности). Публичный сервитут имеет безвозмездный характер, а вот собственник участка, на который установлено обременение в виде частного сервитута может взимать плату за проход/проезд через его участок;

- Если участок приобретается в СНТ, то необходимо тщательно изучить правила его внутреннего распорядка, чтобы не получать за нарушения штрафы от правления;

- Если вместе с земельным участком приобретается и дом на этом участке, необходимо тщательно проверить, построен ли этот дом с соблюдением всех строительных норм и отступов от границ земельного участка.

Более подробно остановимся на документах, которые необходимо проверить перед покупкой дачи:

- Будьте бдительны, если сделка регистрируется без участия собственника; Проверить доверенность представителю от нотариуса можно с помощью онлайн-сервиса нотариальной палаты по номеру и дате выдачи документа. Рекомендуем проверять доверенность по номеру как минимум два раза — на этапе переговоров и непосредственно в день заключения сделки.

- У продавца должна быть выписка из ЕГРН с актуальной датой. В выписке должны быть указаны данные о владельце, полностью совпадающие с данными в паспорте, отсутствовать запреты, аресты, ограничения и обременения; Всегда проверяйте документы на подлинность: На электронных выписках из ЕГРН должен быть QR-код, с помощью которого можно проверить подлинность документа. На бесплатных экспресс-выписках его нет. Также документ можно проверить с помощью сервиса на сайте Росреестра.

- Если границы участка не установлены (межевание не проведено) рекомендуем выбрать другой участок, владелец которого добросовестно подходит к оформлению недвижимости;

- Документ, на основании которого у продавца возникло право собственности (договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, судебное решение);

ВАЖНО! Садовая книжка не является документом, подтверждающим право собственности. Книжка только подтверждает членство в СНТ.

Если все критерии вас устроят, остаётся только подать правоустанавливающие документы, заявление, договор купли-продажи и квитанцию об уплате госпошлины передаются на регистрацию в Росреестр в МФЦ.