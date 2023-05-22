Микрофинансы: займы и инвестиции

Сначала проверяй

Обращаясь в микрофинансовую организацию (МФО), сначала стоит убедиться, что это не мошенники. Деятельность микрофинансовых организаций контролируется Центральным Банком. На сайте ЦБ ведется реестр МФО России. Проверьте, присутствует ли выбранная фирма в этом реестре. Если компании в реестре нет, значит, это нелегальный кредитор. Пользоваться услугами такой компании не рекомендуется.

Все микрофинансовые организации делятся на два типа: микрокредитные компании (МКК) и микрофинансовые компании (МФК).

МФК - это крупные организации среди МФО, с большим собственным капиталом. Банк России предъявляет серьезные требования к их финансовому положению и сам постоянно следит за тем, как МФК их выполняют.

МКК - мелкие организации. Их деятельность контролируют саморегулируемые организации. Центробанк вмешивается лишь изредка.

В поисках баланса

Микрофинансовая организация (МФО) - это некредитная финансовая организация, которая в качестве основной деятельности предоставляет микрозаймы под высокий процент. Причем, зачастую проценты в разы выше банковских.

К примеру, если Гриша взял 5000 рублей на месяц под 1% в день, через месяц он должен будет отдать 6500 рублей. Эти 1500 рублей - доход микрофинансовой организации. При этом существует риск, что Гриша возьмет деньги и не отдаст. Тогда компания получит убыток в 5000 рублей. МФО рискует этой суммой, чтобы заработать 1500 рублей.

Принимая решение, МФО анализирует кредитную историю и оценивает платежеспособность заемщиков. Большинство клиентов МФО не могут похвастаться идеальной кредитной историей. Иначе они бы обращались в банки, где процентная ставка ниже. Если МФО начнет отказывать всем заемщикам без кредитной истории или с просрочками в ней, то выдавать деньги будет некому. Поэтому им приходится искать баланс: высокая процентная ставка компенсирует риски невозврата.

В большинстве МФО можно занять до 500 тысяч рублей, но в крупных организациях со статусом микрофинансовых компаний (МФК) лимиты выше – до

1 млн рублей.

Каждый квартал Банк России устанавливает максимальные ставки по займам, и МФО не вправе их превышать. Например, во втором квартале 2023 года для займов свыше

30 000 рублей (на срок от одного до двух месяцев) предельный размер ставки – 203% годовых. Среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа), установленные для МФО, можно узнать на официальном сайте Банка России.

Пример: Василий Петрович с завистью посматривал на машину соседа. Как же он обрадовался, когда сосед решил ее продать. Прямо сразу необходимых 580 тысяч рублей у Василия Петровича не нашлось, но на работе через полтора месяца ему пообещали очень хорошую премию. В МФО Василию Петровичу дали заем на 45 дней под 63% годовых, или 0,17 % в день. По такой ставке переплата составит 44370 рублей = 580 000 х 0,17% х 45 дней. То есть, через 45 дней Василию Петровичу нужно будет вернуть 580 000 + 44370 = 624370 рублей.

Если зарплата «серая»

Как правило, люди идут в МФО и переплачивают сотни процентов годовых, потому что в банках им не дают кредиты. Причины тому разные.

Многие банки требуют, чтобы заемщик был официально трудоустроен и имел стабильную заработную плату. В качестве подтверждения дохода просят справку 2-НДФЛ или по форме банка.

Работодатель, который уклоняется от уплаты налогов и нарушает Трудовой кодекс, не хочет ничего выдавать. Он опасается, что эта справка каким-то образом попадет в налоговую или трудовую инспекцию. Получается, что человек работает и получает зарплату, но не может это подтвердить. Вот он и обращается в микрофинансовые организации, которые не требуют доказательств.

Плохая кредитная история – еще одна причина, по которой люди берут микрозаймы. Клиентов с низким кредитным рейтингом, у которых пока нет кредитной истории, либо она уже испорчена, не слишком приветствуют в банках, зато с готовностью встречают в МФО.

Некоторые микрофинансовые организации обещают помочь в улучшении кредитной истории. Схема предлагается такая: человек оформляет займы, возвращает их в срок - и история сразу улучшается. В реальности этого не происходит. Сам факт наличия в кредитной истории запросов от МФО отпугивает банки. Они полагают, раз человек берет в долг под огромный процент, значит, у него не все в порядке с деньгами.

Как взять микрозайм и не протянуть ноги

Если банк – это не для вас, подумайте, нельзя ли занять деньги в другом месте. Может, лучше взять в долг у друзей, родственников. Или попросить досрочный аванс на работе. Или оформить кредитную карту с беспроцентным периодом. Если все варианты не подходят, можно обратиться за микрозаймом.

Оправданным микрозайм может быть в случае, если вы временно остались без средств и твердо уверены в близком их получении. Например, на работе задержали выплату или до зарплаты осталось всего несколько дней.

Главное при выборе микрозайма – это процентная ставка и срок микрозайма. Не спешите в первую попавшуюся МФО, изучите разные предложения и выберите самую низкую процентную ставку.

Также серьезно отнеситесь к оценке срока. Оценивайте свои силы реально – просрочка выплаты может привести к серьезным штрафам.

Если брать ссуду в МФО под залог имущества, например, гаража, процент по ссуде будет ниже. Но если будут проблемы с возвратом долга, заемщик лишится залога. Именно поэтому микрофинансовым организациям запрещено оформлять займы под залог жилой недвижимости.

Перед заключением договора вам обязаны предоставить полную информацию об условиях займа, ваших правах и обязанностях. Внимательно прочитайте договор: изучите порядок досрочного погашения, размер комиссий и условия штрафных санкций.

Если деньги не отдать вовремя, придется платить неустойку. Ее размер должен быть прописан на первых страницах договора, в таблице.

Зачастую МФО вместе с займом предлагают много других сервисов - от СМС-информирования о платежах до страхования жизни и консультаций юристов. Хорошенько подумайте, а может ли вам пригодиться хоть что-то из предложенного, особенно если вы берете немного денег на короткий срок.

Бывает, что МФО не упоминает дополнительные услуги в кредитном договоре и предлагает купить их отдельно. Поэтому нужно внимательно изучать все документы, которые нужно заверить, в том числе с помощью электронной подписи.

Чтобы не переплатить за микрозаем - не спешите. По закону у вас есть пять дней, чтобы изучить договор потребительского займа в спокойной обстановке. За это время условия предложения не могут поменяться.

Обращайте особое внимание на таблицу с индивидуальными условиями займа - в ней перечислены дополнительные услуги, которые влияют на условия кредитного договора.

Внимательно проверяйте договор - не проставлены ли заранее галочки в полях рядом с дополнительными услугами. Так поступают недобросовестные компании. Если вы с этим столкнулись, лучше сразу отказаться от работы с ними.

Как потребительская услуга, микрозаймы подчиняются требованиям закона о защите прав потребителей. Он гласит, что кредиторы не вправе делать дополнительные услуги условием получения ссуды, а тем более включать их в договор по умолчанию.

Если лишние услуги вами уже оплачены, вы можете от них отказаться и потребовать назад потраченные деньги в так называемый период охлаждения. По закону он составляет минимум 14 дней с момента подписания договора на дополнительные услуги.

Чтобы отказаться от ненужного сервиса, отправьте заявление поставщику услуги в свободной форме. Зачастую это можно сделать дистанционно – через сайт или мобильное приложение компании. Способы связи должны быть указаны в вашем договоре.

Получение онлайн-займов стало безопаснее

С 24 апреля 2023 года МФО при оформлении онлайн-микрозаймов обязаны проверять по определенным параметрам достоверность сведений, которые представляет потенциальный заемщик. Это позволит предотвратить мошенничество с использованием чужих персональных данных. Перечень конкретных шагов для проверки клиента содержится в новой редакции Базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке.

Например, МФО должны убедиться:

- в действительности паспорта заемщика,

- подлинности его фотографии в документе,

- реальности сведений о кредитной истории.

Всего в документе предлагается 10 способов проверки. МФО будут обязаны использовать минимум три из них.

Если по результатам проверки данных заемщика МФО увидит признаки мошенничества, она должна будет отказать в выдаче онлайн-займа. В случае сомнений в достоверности данных МФО все-таки может выдать заем, но при условии, что человек лично придет за деньгами и подтвердит свою личность.

Инвестиции в МФО: риск и выгода

Также МФО может привлекать деньги от физических лиц под проценты. Это может быть более выгодная инвестиция, по сравнению с банковским вкладом, но и более рискованная.

Инвестиции в МФО похожи на вклад в банке. Вы даете свои деньги взаймы на определенный срок и получаете за это доход. Но вложения в МФО не защищены государственной системой страхования вкладов, поэтому выбирать компанию нужно тщательно. И главное - разумнее инвестировать в МФО, только если у вас уже есть финансовая подушка безопасности.

Как выбрать надежную МФК для инвестиций?

1. Первым делом проверьте, есть ли организация в государственном реестре МФО и является ли она микрофинансовой компанией.

По закону принимать сбережения частных лиц могут не все МФО. Такое право есть только у микрофинансовых компаний. Микрокредитные компании не имеют права привлекать деньги частных лиц, если это не их владельцы или учредители. Поэтому выбирать нужно только среди МФК.

Часто мошенники используют названия, похожие на наименования реальных МФО. Поэтому надо внимательно сверять все данные.

2. Узнайте всю информацию о МФК.

- Сколько времени она работает? Если организация работает на рынке уже 3–5 лет - хороший показатель.

- Кто ее учредитель? Надежные учредители, участники, акционеры – это плюс к репутации МФК. Но все же стоит учесть, что известные люди или компании в числе владельцев МФК не гарантируют абсолютной надежности.

- Какова доходность вложений? Если вам предлагают более 20% годовых, стоит насторожиться. Скорее всего, МФК ведет слишком рискованную политику.

3. Изучите рейтинг надежности выбранной МФК. Эти данные можно найти на сайтах рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России. МФК не обязана получать рейтинг, но, если он есть - и высокий, это однозначно плюс.

4. Проштудируйте отзывы об этой организации в интернете. Если кто-то начал вам настоятельно рекомендовать определенную организацию еще до того, как вы задумались о таких вложениях, стоит насторожиться. Иногда под МФО маскируются финансовые пирамиды, где доход участников напрямую зависит от того, сколько новых «жертв» они приведут.

5. Обратите внимание на высокий порог минимальных вложений. Минимальный размер инвестиций в МФК для граждан и индивидуальных предпринимателей - 1,5 млн рублей. Высокий порог установлен для того, чтобы инвесторы серьезно оценивали риски своих вложений. Инвестировать меньшие суммы могут только учредители, участники и акционеры МФК, а также юридические лица.

Также следует учесть, что с дохода от вложений в МФО обязательно придется заплатить подоходный налог (НДФЛ). При этом рассчитывать и перечислять налог будет сама микрофинансовая компания.

Татьяна Можаева