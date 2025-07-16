Лоскутные натюрморты от квилт-студии «Гатчина»

На открытии выставки, которое состоялось в «Купринке»

3 июля, руководитель квилт-студии «Гатчина» Наталья Косьянковская рассказала о деятельности этого творческого объединения. Начиная со времени своего образования (2002 год), гатчинская студия лоскутного шитья ведет активную проектную деятельность, задав вектор творчества всем лоскутницам России. За минувшие годы гатчинские мастерицы создали 22 творческих проекта. Весной этого года в Гатчине проходила выставка, на которой был представлен последний проект квилт-студии «Нам нравится красный – он разный!». Чуть позже, в июне, этот цикл работ был представлен на открытии VII Международного фестиваля «ТекСтильный букет» в Минске, собравшего более двухсот профессиональных художников и мастеров из Беларуси, России, Армении, Китая.

Выставка лоскутных панно «Натюрморт», которая открылась в библиотеке им. А.И. Куприна, ретроспективная. На ней представлены работы разных лет, начиная с 2007 года.

- Лоскутных натюрмортов у нас очень много, – говорит Наталья Косьянковская. - Часть из них вписалась в другие проекты. Так, например, в коллекции «Нам нравится красный – он разный!» большинство работ – натюрморты. Эта форма наиболее удобна для декоративного и сюжетного воспроизведения. Лоскутное шитье изначально основано на орнаментальных композициях. Самыми важными в этом виде искусства считаются композиция, цвет и фактура. Лучше всего оценивать лоскутные работы непосредственно на выставках, вживую: только так можно увидеть их истинную цветовую гамму и уникальную фактуру.

Интересно, что часть представленных на новой выставке текстильных работ относится к проекту «Уроки цветоведения».

- Цвет лучше видят женщины – это научный факт, – отмечает Наталья Косьянсковская. - Установлено, что обычный человек различает от 20 до 40 оттенков цвета. Художник, колорист, художник декоративно-прикладного искусства видит до 400 оттенков. Такое зрение можно тренировать так же, как и слух в музыке. И для этого необязательно быть художником. Надо просто ходить по выставкам, смотреть всё в натуре. Этот навык можно тренировать и в обычной жизни, вглядываясь в окружающую нас природу или предметы быта.

Как рассказала Наталья Косьянковская, над каждой выставочной работой мастер работает около года.

- Создать текстильное панно – это не просто сшить вместе кусочки ткани, – отмечает она. - Это большая история. Нужно сначала придумать тему и композицию, подобрать ткани. Затем важно правильно сложить их вместе, переделывая и перешивая при необходимости. В отличие от живописца мы не можем просто изменить цветовую палитру, смешав краски. Иногда сложно подобрать ткань, и много времени может уйти на поиски нужного оттенка. Поэтому лоскутницы собирают свои большие и разнообразные коллекции тканей.

Особое внимание на выставке привлекают цветочные натюрморты, среди которых есть по-настоящему ювелирные работы. Розы, пионы, ирисы, георгины, часто в изысканных вазах... Как говорит Наталья Косьянковская, все эти композиции – как правило, плод содружества двух художников.

- Мы всегда работаем со вторым художником – с тем, кто создал рисунок на тканях, которые мы используем, – отмечает Наталья Юрьевна. - Художник придумал эти цветы, а мы из его ткани вырезаем то, что можно включить в нашу композицию.

Сейчас гатчинские мастерицы работают над несколькими новыми проектами. Создавая свои уникальные работы, участницы студии смело экспериментируют с формами, текстурами и цветом, часто используя в том числе нетрадиционные ткани – драповые и беленые. Последний проект из драповых тканей «Православная Россия» был представлен в этом году в гатчинской библиотеке

им. А.С. Пушкина.

- Этих драпов уже нет, они больше не продаются в магазинах, – говорит Наталья Косьянковская. - Для создания новой коллекции мы использовали старые драповые пальто, которые носили наши родители, знакомые или мы сами. Таким образом мы даем новую жизнь старым изделиям.

Несмотря на то что лоскутное шитье корнями уходит вглубь веков, в нашу историю, идентичность и народность, работы гатчинских мастериц по-настоящему современны.

- Многие считают, что лоскутное шитье – это занятие для бабушек, – говорит руководитель клуба лоскутного шитья «Сударушка» в поселке Карташевская Анна Градович. - Но такие работы – настоящее искусство, так называемый арт-квилт. Каждое из этих панно выглядит очень современно, идеально вписываясь в интерьеры нашего времени.

Выставка «Натюрморт» студии лоскутного шитья «Гатчина» будет открыта в центральной городской библиотеке

им. А.И. Куприна до конца июля.

Юлия Лысанюк